Recette d'Elisabeth Kurztag inspirée du livre "Jérusalem" de Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi (Ed. Hachette Pratique)

Pour 4 personnes (environ 8 grosses boulettes ou des plus petites à servir en entrée)Ingrédients

6 poireaux

250 g de bœuf haché

90 g de chapelure

2 œufs

le zeste d’un citron bio le jus

sel / poivre

300 ml de bouillon de volaille

1 yaourt nature

persil

Préparation

Couper les poireaux en tranches de 2 cm et les faire dans de l’eau bouillante pendant 20 minutes.Les égoutter et les laisser refroidir.

Presser à la main afin d’enlever un maximum d’eau.

Dans un saladier, mettre la viande hachée, la chapelure, les œufs, le zeste du citron. Saler et poivrer.Ajouter le poireau puis mélanger.

Former 8 boules et les réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. Dans une poêle, mettre de l’huile d’olive et faire cuire les boulettes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées sur toutes les faces.

Ajouter 300 ml de bouillon de volaille, du sel et le jus de citron.

Laisser mijoter doucement à couvert pendant 30 minutes.

Éteindre le feu, enlever le couvercle et servir avec un trait de yaourt et du persil frais.