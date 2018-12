Une recette de Sébastien Formal, extraite de "Sébastien, le cuisinier à vélo", chez Larousse cuisine. Un tour de France, trente-cinq rencontres et cinquante recettes.

Brochette yakitori © Getty

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min ● réfrigération : 2 h ● Cuisson : 15 min *

2 cuisses de pintade (désossées)

½ maroilles

50 cl de bière ambrée

50 g de vergeoise

2-3 cm de gingembre frais

2 gousses d’ail

2 c. à soupe d’huile olive

Fleur de sel

1. Faites bouillir la bière avec la vergeoise pendant 5 min, puis laissez refroidir.

2. Épluchez le gingembre et l’ail puis écrasez-les pour obtenir une pâte. Ajoutez-les à la bière refroidie. Taillez les cuisses de pintade en 2 dans la hauteur et plongez-les dans la marinade. Réservez au frais pendant 2 h pour que les cuisses prennent bien les saveurs de la marinade.

3. Égouttez la viande. Taillez le maroilles en 8 cubes. Confectionnez les brochettes avec 1 morceau de pintade et 2 cubes de maroilles : piquez l’extrémité du morceau de pintade côté peau, enfilez 1 cube de maroilles, rabattez et piquez le morceau de pintade côté chair, enfilez le second cube de maroilles et finissez en rabattant et en piquant le morceau de pintade côté peau.

4. Faites chauffer une poêle avec l’huile d’olive. Quand elle fume, faites colorer la peau des brochettes, puis retournez quelques secondes et terminez la cuisson au four à 200 °C pendant 5 min. Parsemez de fleur de sel au moment de servir.

