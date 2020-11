Une recette de Linda Louis, extraite de son livre "Super chanvre et CBD"

Ingrédients pour 6/8 personnes

220 g de farine de petit épeautre (ou de blé type 65 ou de riz)

30 g de farine de chanvre

1 sachet de poudre à lever

1 c. à c. de sel

3 œufs

200 ml de lait de chanvre (ou de soja nature)

Une poignée de queues de persil hachées

2 crottins de Chavignol (ou autre chèvre) mi-secs

140 g d’olives vertes

20 g de graines de chanvre dé

Dans un saladier, mélangez les farines, la poudre à lever et le sel. Faites un puits et ajoutez au centre les œufs et le lait. Fouettez en partant du centre tout en incorporant petit à petit la farine sur les bords. Une fois le mélange bien homogène, ajoutez les queues de persil, le chèvre coupé en dés et les olives. Huilez (ou chemisez avec du papier sulfurisé) un moule à cake. Versez-y la préparation et parsemez de graines de chanvre. Enfournez pour 45 minutes à 180 °C.