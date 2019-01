"Le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait", "Le chocolat ne fait pas grossir", "Le chocolat est bon pour la santé"... Dans "Grand bien vous fasse", des spécialistes reviennent sur la véracité, réelle ou imaginaire, d'idées reçues sur le chocolat.

Pour combattre les idées reçues sur le chocolat, étaient réunis sur le plateau de Grand bien vous fasse Irène Margaritis (chef de l'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation), Catherine Lacrosnière (nutritionniste) et Sylvain Duval (membre de l’association Formindep et de l’Association de diététique et nutrition critiques). Voici leurs conseils et analyses.

"Le chocolat ne fait pas grossir"

FAUX - On attribue souvent à des aliments des effets amincissants ou grossissants, mais est-ce vraiment le cas ? Pour Sylvain Durtal, c'est aller un peu vite en besogne parce que "grossir est un sujet complexe". La prise de poids d'une personne va être liée à son état physiologique, son état psychique, la façon dont elle s'alimente (si elle mastique bien, etc).

Quelques exemples :

l'avocat est réputé calorique et pourtant, il l'est moins que le pain, tout en étant beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel.

est réputé calorique et pourtant, il l'est moins que le pain, tout en étant beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. l'ananas ne brûle pas les graisses. Catherine Lacrosnière résume "C'est une légende urbaine. L'ananas a plein de qualités mais pas celle-là".

ne brûle pas les graisses. Catherine Lacrosnière résume "C'est une légende urbaine. L'ananas a plein de qualités mais pas celle-là". boire du citron ferait brûler les graisses: faux également car le citron ne fait pas maigrir. En revanche, bien sûr, si un verre d'eau citronné remplace le matin un café au lait accompagné d'un pain au chocolat, là effectivement... ;)

Au fond, l'essentiel est toujours de conserver un équilibre énergétique.

Irène Margaritis résume :

À partir du moment où on consomme plus que ce qu'on dépense, on va stocker. C'est mathématique.

Et pour le chocolat, c'est la même chose : on ne de peut pas dire "le chocolat noir fait grossir ", mais "telle quantité de chocolat noir fait grossir" !

"Le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait"

FAUX - Catherine Lacrosnière estime que les chocolats noir, au lait, et blancs, sont trop proches concernant les calories pour que la différence soit notable ("Pour 100 grammes, on peut être à dix calories près" explique-t-elle)… Tous trois ont un apport calorique très proche : environ 500 kcal / 100 g.

En revanche, il est intéressant d'observer leur composition souligne Catherine Lacrosnière. Rappelons en quoi diffèrent les chocolats (plus de précisions ici) :

Chocolat noir : pâte et beurre de cacao, et un peu de sucre

: pâte et beurre de cacao, et un peu de sucre Chocolat au lait : pâte et beurre de cacao (mais en quantité inférieure), du lait et du sucre

: pâte et beurre de cacao (mais en quantité inférieure), du lait et du sucre Chocolat blanc : la pâte de cacao n’est pas utilisée pour son élaboration. Il n'est constitué que de beurre de cacao, de lait et de beaucoup de sucre.

Le cacao étant riche en matières grasses… Au final, le chocolat noir est plus gras mais moins sucré que le chocolat au lait.

Entre les graisses et le sucre, qu'est-ce qui vaut mieux ? Les lipides (matières grasses ou acides gras) apportent plus de calories que les glucides : un gramme de lipides représente neuf calories ; un gramme de sucre quatre calories. Le gras est donc deux fois plus calorique que le sucre.

"Le chocolat noir est bon pour la santé"

VRAI - Catherine Lacrosnière : "Dans le chocolat noir, il y aura plus de polyphénols que dans un chocolat au lait - et en tous cas, la crème contenue dans le chocolat au lait (ainsi que dans le chocolat blanc) va limiter l’absorption de ces polyphénols".

Les polyphénols, kézaco ? C'est une famille de molécules organiques très présente dans les végétaux, ils sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé : ils cumulent des propriétés antioxydantes, déstressantes, anti-déprime et anti-fatigue.

Conclusion : pour la santé, il vaut mieux manger du chocolat noir !… mais avec modération (environ 10 grammes par jours, soit deux carrés par jour)

