Une recette de Stéphane Gabrielly, chef formateur dans l'une des plus grandes écoles de cuisine de Paris

Carottes fanes © Stéphane Gabrielly

SANS GLUTEN / SANS LAITAGE / VÉGÉTARIEN

Pour 4 personnes / Préparation 15 min / Cuisson 10-12 min

12 carottes fanes en botte

Pour la vinaigrette à l’ancienne au miel :

(Préparation 5 min / Cuisson 5 min)

1 citron jaune (jus)

1 cuil. à soupe de miel

1 cuil. à soupe de moutarde à l’ancienne

1 cuil. à soupe vinaigre de cidre

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel fin

Poivre du moulin

Les carottes

Versez 1,5 litre d’eau chaude dans la cuve du cuiseur vapeur douce, couvrez et portez à ébullition. Pelez les carottes, lavez-les et mettez-les entières dans le tamis de votre cuiseur vapeur douce. Quand l’eau bout depuis 1 à 2 min, posez le tamis sur la cuve et couvrez. Laissez cuire vos carottes en maintenant l’ébullition pendant 10-12 min. Testez la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau, il ne doit y avoir aucune résistance. Selon le cuiseur vapeur que vous utilisez, il faudra augmenter ou non les temps de cuisson. Testez.

La vinaigrette à l’ancienne au miel

Si votre miel n’est pas liquide, passez-le à la vapeur (voir ci-dessous*).

Si votre miel est liquide, mettez-le dans un petit bol. Ajoutez la moutarde à l’ancienne, le vinaigre de cidre, le jus du citron, salez et poivrez, puis incorporez l’huile d’olive. Mélangez, goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

*Si votre miel n’est pas liquide, mettez-le dans un petit bol et placez celui-ci dans le tamis du cuiseur vapeur douce. Versez 1 litre d’eau chaude dans la cuve, couvrez et portez à ébullition. Quand l’eau bout depuis 1 à 2 min, posez le tamis sur la cuve et couvrez. Laissez fondre le miel pour qu’il redevienne liquide. Vous pouvez vérifier en soulevant le couvercle. Une fois le miel fondu, retirez le bol.

La finition

Quand elles sont cuites, déposez les carottes dans un plat et arrosez-les de vinaigrette à l’ancienne au miel. Dégustez chaud ou froid.

IMPORTANT

Les temps de cuisson sont donnés pour une cuisson à la vapeur douce. Si vous utilisez un autre type de cuisson vapeur (couscoussier, etc.), pensez à augmenter les temps de cuisson.

ASTUCE DU CHEF

Versez la vinaigrette sur les carottes encore chaudes, elle pénétrera mieux les carottes qui seront ainsi bien aromatisées.

BON À SAVOIR

Vous pouvez cuisiner d’autres légumes de la même façon : panais, betteraves, navets, choux de Bruxelles, brocolis...

La vinaigrette à l’ancienne au miel est idéale avec des légumineuses (lentilles, haricots rouges...), des céréales (quinoa, riz rouge...), un buddha bowl, des légumes vapeur, un magret de canard, une cuisse de dinde, un filet mignon...