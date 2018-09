Une recette du chef Nicola Stella du restaurant Palazzo Gattini à Matera

Ingrédients pour 4 personnes :

• 400gr de pâtes « cavatelli » ou orecchie

• 250gr de mie de pain rustique

• 10 poivrons « cruschi de Senise »

• 5gr de poudre de poivrons crusco

• 100ml d’huile d’olive

Faites cuire les pâtes dans beaucoup d'eau bouillante et salée.

Découpez la mie grossièrement et faites-la dorer dans une poêle où vous aurez chauffé 4 cuillères d'huile d'olive.

Réservez-la dans une assiette recouverte de papier absorbant.

Découpez les poivrons "cruschi" en rondelles de 1 cm. et faites-les frire dans l'huile bien chaude pour quelques secondes. Salez.

Dans une poêle assez large, chauffez 5 cuillères d'huile d'olive, rajoutez les pâtes à peine sortie de l’eau, la mie de pain frite et les poivrons. Mélanger pendant quelques secondes et servez aussitôt dans les assiettes avec un trait d'huile d'olive et une pincée de poudre de poivrons que vous aurez préalablement préparée en les mixant.

(RÉ)ECOUTER - On va déguster : Cuisine calabraise