Les recettes de Frédéric Jaunault, M.O.F. et président fondateur de l’école et l’académie du fruit et légume.

Ceviche de banane © Frédéric Jaunault

Ingrédients pour 4 personnes:

4 bananes de Martinique et Guadeloupe

1 gousse d’ail haché

1 oignon rouge Roscoff

1 jus de lime et les zestes

3 cl d’huile olive

5 feuilles de menthe

1 brin de coriandre fraîche

2 fruits de la passion

2 jus d’oranges et zestes

5 g de gingembre

Sel

Quelques gouttes de Tabasco

1 pointe de couteau de curcuma

Progression :

Epluchez et coupez les bananes en rondelles.

Hachez l’oignon rouge, le gingembre et l’ail. Dans un bol mélangez-les avec l'huile d’olive, le jus et zestes d'orange, le curcuma, le jus et zeste de lime et les fruits de la passion.

Incorporez les bananes, la menthe et la coriandre hachée.

Assaisonnez de sel et de tabasco et mélangez délicatement.

Vous pouvez servir ce mélange accompagné de crevettes roses, de coquillages ou de poulpe cuit nature.