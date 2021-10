Alors que les sages-femmes ont récemment fait grève, l'une d'elles, Chantal Birman, est au cœur du documentaire, "À la vie", d'Aude Pépin, en salles depuis le 20 octobre. Elle est venue évoquer au micro de France Inter la lente dégradation des conditions d'exercices de sa profession, et ses conséquences.

Accouchement : les sages -femmes n'ont plus le temps © Getty / Chantal Birman

Chantal Birman, et Marie Richeux (écrivaine et productrice à France Culture), qui publie "Sages femmes" (Sabine Wespieser Éditeur) étaient les invitées de l'émission L'Heure Bleue présentée par Laure Adler.

Le triomphe de la naissance de l’hôpital

Chantal Birman : "Au XIXe siècle ce sont surtout les filles-mères qui accouchent à l’hôpital. Jusque dans les années 1950, la naissance a lieu à la maison. La bascule se fait sur une question de territoire : le domicile était celui de la sage-femme et l’hôpital celui du médecin.

Aller à l’hôpital pour accoucher, sortir de son nid pour mettre au monde est extrêmement rare dans le monde animal.

Il faut reconnaitre que l’évolution des techniques obstétricales a permis de diminuer les risques de mortalité et les complications. Mais les pathologies pour lesquelles ces améliorations sont nécessaires correspondent à 20 à 30% des accouchements. Donc 70% des accouchements à l’hôpital sont physiologiques (sans risque) et pourraient avoir lieu chez soi. On pathologise tous les accouchements pour répondre aux critères hospitaliers actuels.

Une dégradation des conditions de travail

J’ai vu les conditions de travail des personnels hospitaliers se dégrader depuis la T2A (la tarification à l'activité) qui a réorganisé le financement de l’hôpital. On multiplie le nombre d’actes au détriment du personnel. Les burn out se multiplient. Cet été, les surveillantes ont dû chercher des personnes pour travailler en maternité dans les pays limitrophes.

Actuellement, à part les sages-femmes à domicile et en maison de naissance, toutes les autres sont maltraitées.

Un changement qui nuit aux mères

Les sages-femmes pratiquent quatre accouchements par jour et sont mobilisées par les saisies informatiques… Elles n’ont plus le temps d’accompagner les femmes. Je trouve que c'est un drame. Les femmes travaillent. Elles participent à la richesse de la société en faisant deux enfants en moyenne.

Elles ont le droit, à ce moment deux fois dans leur vie, d'être accompagnées. Se défausser sur le dos des femmes est un scandale social !

Une volonté d'affaiblir les femmes ?

"Marie Richeux : "Toutes les sages-femmes qui ont accompagné des futures mères le disent : être entourée par de telles professionnelles donne une confiance à ces femmes pour la vie entière. Quand on a vécu ce moment-là en adéquation avec ce que l'on désirait, avec son corps, avec son compagnon et la sage-femme cela donne de la puissance. Mais peut être qu'on n'a pas si envie que les femmes aient cette puissance-là."

A voir en salles : A la vie d’Aude Pépin ( 2021)