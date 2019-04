Une recette extraite de la BD "L'art du sushi" de Franckie Alarcon

Chirashi de Rica extraite de la BD "L art du sushi" © Franckie Alarcon

Le chirashi est un sushi éparpillé sur lequel sont déposés des ingrédients

Ingrédients pour 6 personnes

Riz vinaigré :

450 g de riz

400 g d’eau + 3 cuillères à soupe de saké (ou de vin blanc)

un carré de kombu d’environ 15 × 15 cm

5 cuillères à soupe de vinaigre

2 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à café de sel

Garniture :

1 carotte

1 concombre

2 ou 3 œufs

sésame blanc

2,5 cuillères à soupe de sucre

1 cuillère à soupe de mirin

2,5 cuillères à soupe de sauce soja

sel

algues nori

en option : thon rouge / avocat ou anguille grillée

Préparation :

Préparation du riz vinaigré

Laver le riz plusieurs fois avec l’eau du robinet jusqu’à ce que l’eau de-vienne claire. Égoutter le riz en le mettant dans une passoire et laisser reposer de 1 à 3 heures. Mettre le riz dans une marmite avec l’eau, le saké et le kombu. Une fois que l’eau bout, enlever le kombu et couvrir. Laisser cuire à feu doux environ 10 minutes

Préparation de la garniture

Découper la carotte en dés ou en bâtonnets. Les précuire dans l’eau chaude, puis les cuire dans de l’eau additionnée de sucre, mirin et sauce soja. Vous pouvez les remplacer par du lotus, des haricots verts, des shitakés, etc.Trancher le concombre très finement. Le saler légèrement et le laisser reposer pendant quelques minutes. Laver rapidement à grande eau et égoutter.Fouetter les œufs dans un bol. Huiler légèrement une poêle. Étaler une petite quantité d’œufs au fond de la poêle et cuire comme une crêpe. Renouveler l’opération jusqu’à épuisement des œufs. Super-poser les crêpes hors du feu au fur et à mesure, puis rouler tout ensemble. Trancher ce rouleau très finement, en fil d'or.

Assemblage

Mettre le riz cuit dans un bol. Ajouter le mélange de vinaigre, sucre et sel (voir doses dans Ingrédients, partie 1). Remuer délicatement en éventant.Ajouter le concombre et la carotte préparés, du sésame blanc et les œufs tranchés. Parsemer d’algues nori finement hachées. Il est possible d'ajouter de l'anguille grillée à ce plat ou du thon rouge.

Variation au thon rouge mariné et avocat

Couper le thon en morceaux et le faire mariner dans un mélange de 2 cuillères à soupe de saké, 2 cuillères à soupe de mirin et 3 cuillères à soupe de sauce soja. Laisser reposer pendant au moins 1 heure au frigo.Vous pouvez également faire mariner l’avocat de la même façon, l’ajouter tel quel ou l’assaisonner avec un mélange de mayonnaise et de sauce soja.Mélanger ces ingrédients au riz préparé.