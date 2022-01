Que nous apportent légumes en hiver ? Comment les cuisiner sans se lasser ? Les invités de l'émission "Grand bien vous fasse" ont délivré quelques conseils pour se régaler avec des légumes a priori peu appétissants.

Légumes d'hiver © Getty / John Foxx

Manger de saison est plus simple en été. La primeur (et Meilleur Ouvrier de France) Clotilde Jacoulot, la journaliste Danièle Gerkens (de "Elle à Table"), la cheffe Angèle Ferreux-Maeght (de "La Guinguette d'Angèle"), et le docteur Laurent Chevallier ont donné quelques trucs et astuces pour manger de saison même l'hiver.

Manger des légumes en hiver

Courges, choux, topinambours, betteraves, céleri-rave… Contrairement à une idée reçue, les légumes d'hiver sont très variés. Même s'ils sont souvent un peu plus compliqués à cuisiner que ceux de l'été, ils permettent de s'adonner à un plaisir de saison : passer du temps à table.

Et, précise le docteur Laurent Chevallier, "ils sont une mine d'oligo-éléments, de minéraux et de vitamines. Ils contiennent beaucoup de substances actives comme les flavonoïdes, véritables protecteurs des cellules d'ADN.

Les carottes

Le bêta-carotène de la carotte est une molécule extraordinaire. Pleine de vitamine A, elle contribue à une bonne immunité et à une bonne vue. On a tenté d'en fabriquer sous forme de compléments alimentaires, mais elle n'est jamais aussi efficace que sous forme de légumes avec tous ses composants".

Le topinambour

"Attention à ne pas les choisir pas trop mous" recommande Clotilde Jacoulot.

Angèle Ferreux-Maeght ajoute : "C'est comme pour le gingembre : on n'est pas obligé d'en perdre la moitié en l'épluchant. On peut prendre une petite cuillère et le râper. La peau part très facilement. Côté flatulences, si vous mettez quelques feuilles de sauge et du bicarbonate dans l'eau de cuisson, que vous les cuisez au moins 15 minutes, vous n'aurez pas de problème !"

Le salsifis

Danièle Gerkens : "On a tous de mauvais souvenir de cantine, mais le salsifis, comme des tas d'autres produits, est formidable. On le choisit bien ferme et pas trop gros. On le pèle. Comme il rejette un jus blanc, on peut, soit mettre des gants, soit l'éplucher sous le robinet. On l'arrose de jus de citron pour éviter qu'il ne noircisse. On le fait cuire dans de l'eau bouillante salée pendant 20 à 25 minutes (on peut le vérifier avec une pointe de couteau). On l'égoutte et ensuite, on peut le manger sous plusieurs formes : rôti à la poêle avec du beurre, et quelques feuilles de sauge, gratiné, ou en beignet avec une mayonnaise verte."

Les choux

Dr Laurent Chevallier : "Le chou contient des antioxydants, anti-inflammatoires, des dérivés soufrés… Il a un effet anti-infectieux. Mais on n'en consomme plus assez aujourd'hui."

En plus, "le chou-fleur est un produit vraiment pas cher et il est produit localement" renchérit Clotilde Jacoulot. "Il y en a maintenant de toutes les couleurs."

Pour apprécier les choux de Bruxelles, je vous conseille de bien les laver, de les vider avec la pointe d'un couteau. Ensuite, vous faites sauter les feuilles, vous les faites frémir sur une poêle assez chaude, avec une cuillère à soupe de sirop d'érable et de moutarde à l'ancienne.

Selon Gregory Cohen, "le chou-fleur peut être simplement rôti au four.

Quant au chou vert peut servir de pâte à ravioles. Pour cela, je le mets à cuire dans de l'eau cinq minutes dans une casserole. Je rajoute de l'eau pétillante qui va préserver la chlorophylle des légumes, et préserver la couleur des feuilles… Elles peuvent aussi être fourrées avec de la farce à ravioles, mais aussi avec de la farce à base de viande, ou de crustacés. Roulées, elles peuvent servir de cannelloni.

Danièle Gerkens : "Vous pouvez râper les choux et ils serviront de base à des plats, comme une semoule. Et vous pouvez aussi passer des choux de Bruxelles à la mandoline. Avec, vous faites de la raie juste cuite au court-bouillon, et avec une sauce à base de mayonnaise, coupée en partie au fromage blanc, c'est juste à tomber par terre."

La betterave

Clotilde Jacoulot : "Il n'y a pas que la betterave rouge et la betterave cuite ! Il y a aussi la blanche rayée rose ou la jaune !

Pas très éloignés, on a aussi les radis "green Meat", "pink meat" ou "blue meat", qui ressemblent à des gros radis allongés. On les passe à la mandoline. Ce sont des produits simples, qui parfument, et aident à trouver de nouvelles saveurs. On peut en mettre quelques petites lamelles dans une salade."

Angèle Ferreux-Maeght : "La betterave se marie très bien avec le sucré aussi. Si pendant l'été, vous avez congelé par exemple, des fruits rouges, des mûres, des framboises, c'est délicieux. Et crue, coupée à la mandoline, avec petite sauce, huile de sésame, et zestes de citron vert, c'est parfait aussi. On peut la faire rôtir au four. Et même la manger en gâteau : je mets au four un mélange 300 grammes de betterave cuite avec 200 grammes de chocolat, 4 œufs, 80 grammes de farine… Et comme ce légume est sucré, il n'est pas la peine d'ajouter du sucre."

Danièle Gerkens : "Vous pouvez récupérer le jus de cuisson des betteraves, et vous servir du jus pour remplacer la moitié du bouillon pour un risotto. Cela va vous faire un risotto rose fuchsia, absolument extraordinaire en goût. Vous pouvez faire encore mieux : rôtir quelques quartiers de betteraves au four. Est ce qu'il vous reste une fois que vous aurez récupéré la matière sèche de la betterave et l'utiliser pour faire un betterave cake et ce sera formidable !"

Quelques trucs et astuces

Angèle Ferreux-Maeght : "Les herbes sont une bonne idée. De manière générale, ajoutez un peu de cru à vos plats."

Clotilde Jacoulot : "Pour apprendre à connaitre un légume n'ajoutez pas trop d'éléments. Les légumes racines avec de l'ail et du persil, vous perdez leur goût."

Dr Laurent Chevallier : " Les légumes doivent être cuits à la vapeur . Avec ce mode de cuisson, ils révèlent leur goût véritable d'un panais ou d'une carotte".

. Avec ce mode de cuisson, ils révèlent leur goût véritable d'un panais ou d'une carotte". Danièle Gerkens : "Mélangez ! Prenez une endive classique, une endive carmine rouge, quelques feuilles de cresson cru, quelques champignons coupés en tranches… Vous obtenez une salade d'hiver extraordinaire avec des tas de textures et c'est très gai."

et c'est très gai." Clotilde Jacoulot : "Pour ne pas avoir les odeurs de chou dans toute la maison, mettez un morceau de pain dans l'eau de cuisson."

ECOUTER | Grand bien vous fasse sur les fruits et légumes d'hiver

Aller plus loin

Le chef israélo-britannique Yotam Ottolenghi, auteur de nombreux best-seller auquel on doit le succès actuel de la cuisine du Moyen Orient propose une multitude de façons d'accommoder les légumes et les légumineuses :