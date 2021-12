Dans quelques jours aura lieu la fête de la Nativité… Porteuse de joie, elle est aussi un vecteur d’angoisses, tant ces moments familiaux peuvent être propices aux frictions. Comment faire en sorte que tout se passe pour le mieux ? Des spécialistes vous conseillent.

Comment faire de Noël en famille un bon moment ? Invitées de l’émission Grand bien vous fasse avec Ali Rebeihi, Dominique Picard, psychologue et psychosociologue, Nina Bataille, coach professionnelle et la psychanalyste, Virginie Megglé ont donné leurs conseils.

1 - Ne pas trop attendre de ce moment

Et si la clef était de ne rien espérer d’extraordinaire de cette fête ?

Dominique Picard : "Cette fête ramène à l’enfance, mais à une enfance idéalisée. Surtout on subit tous la forte pression idéologique : Noël doit être réussi, notre famille doit être heureuse…

Or il faut faire le deuil de la famille idéale, ou plus précisément, il faut accepter que la famille idéale n’existe pas."

Nina Bataille : "Avant la fête, mieux vaut se mettre en posture d’accueillir ce qui vient sans attente démesurée."

2 - Savoir qu'on a prise sur cette fête

Ali Rebeihi : "Le psychologue clinicien Gérard Pavy dit que "le déroulement d'une journée de Noël ressemble à une vraie pièce de théâtre et même à un huis clos oppressant. Tout le monde passe une longue journée ensemble, avec chacun son rôle bien défini. Le décor est très soigné, et dès qu'on sort de la mise en scène prévue, cela peut tourner à la catastrophe."

Nina Bataille : "C’est une pièce de théâtre, mais elle n’est pas écrite à l’avance. On peut tout mettre en œuvre pour essayer de l'harmoniser.

Pour cela, il s’agit d’être lucide et tolérant sur ce qu’on est devenu, et avoir du recul par rapport à ce qui se joue.

On ne s’explique pas beaucoup dans une famille. Sous le voile de l’habitude et de l’amour, on imagine que l’amour devrait tout pouvoir résoudre. Mais ce qui paye : la communication et l’intention de faire des efforts pour que ça marche. Tout en gardant une certaine flexibilité."

3 - Comprendre ce qui se joue

Nina Bataille : "Dans une réunion de famille, chacun retourne à son rôle initial, duquel il s'est peut être extirpé. Quand le groupe familial se remet ensemble, il régresse. Tout le monde régresse, tous les membres du groupe reprennent le rôle qu’ils occupaient initialement dans sa famille. Et cela peut être douloureux, une fois adulte d’être traité comme pendant l’enfance."

Virginie Megglet : "Ces fêtes sont des moments de grande sensibilité. A Noël, presque tout le monde est dans l'hyper émotivité. Cela vient d'un désir de bonheur extrême. Et tout bonheur extrême peut être menacé par la crainte de la déception et de la peur."

4 - Commencer un travail psy… et se méfier du biais de confirmation

Même si c’est un peu tard pour en voir un bénéfice dès ce Noël, mais peut-être pour le suivant…

Dominique Picard : "Le travail thérapeutique apaise. Il aide à être moins cristallisé sur les comportements des autres, et dans l'idéal, à être en paix avec soi-même, même s'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas prendre du recul. Mais c'est le résultat d'un vrai travail d'amour."

Nina Bataille : "Le biais de confirmation est un terme de neuroscience. Il est le fait de prendre en compte que ce qui me confirme dans mon identité, et n’entendre que ce qui est en accord avec mes opinions préexistantes. Notre cerveau fonctionne ainsi à notre insu. Et nous empêche de voir les situations dans leur globalité."

5 - Accepter les psychodrames

Ali relève un témoignage d’une personne à qui on a changé le rituel de l’ouverture des cadeaux sans la prévenir. Comme c’était pour faire plaisir à ses neveux, et elle vit cela comme si sa sœur passait en premier.

Virginie Megglet : "La fête de famille révèle des conflits très enfantins. C’est une blessure d’amour propre. Elle n’était pas informée. Peut-être pourrait-on penser à intervertir pour que ce soit l’autre sœur qui soit privilégiée l’année suivante ? Si on s’est disputés sous l’exacerbation des émotions, on peut dire qu’on a envie de renouer. Mais le lendemain, ou plus tard, le temps de retrouver son apaisement intérieur."

D Picard : "Dédramatisons. Les disputes, les prises de bec sont souvent habituelles lorsque les gens reprennent leurs places dans les groupes familiaux. Peut-être faut-il accepter que cela fasse partie de la vie de la famille."

Et aussi...

Les non-dits : il y en a dans toutes les familles, mais Noël n'est absolument pas le moment de les évoquer. On peut éventuellement prévoir de se voir plus souvent pour cela dans l'année.

il y en a dans toutes les familles, mais Noël n’est absolument pas le moment de les évoquer. On peut éventuellement prévoir de se voir plus souvent pour cela dans l’année. On ne parle pas non plus de la pandémie, du vaccin : ce terrain est trop glissant.

Les petites phrases assassines : on s'y prépare avec des remarques humoristiques.

Le plan de table : il peut être un moyen de circonscrire d'éventuels futurs clash.

Les pièces rapportées : elles arrivent avec leur idée de la fête. Faisons-leur une place.

Les conflits alimentaire : la fête est une trêve. Aujourd'hui beaucoup de personnes suivent un régime… On peut pour une fois accepter que l'on soit tous différents. Et peut-être que tout le monde peut se mettre à la préparation du repas, plutôt que de laisser la responsabilité à la maîtresse de maison.

Aujourd’hui beaucoup de personnes suivent un régime… On peut pour une fois accepter que l’on soit tous différents. Et peut-être que tout le monde peut se mettre à la préparation du repas, plutôt que de laisser la responsabilité à la maîtresse de maison. Un auditeur témoigne d’une fête dans sa belle-famille toujours réussie depuis 40 ans parce que préparée très en amont. Il propose que les personnes d’une famille s’interrogent sur ce qu’elles sont venues chercher quand elles se réunissent.

Dans l’esprit de la fête, Aurélia Schneider propose cette année de dire à trois personnes de son entourage qu'on les aime.

