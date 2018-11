En cuisine, la sarriette sait se rendre indispensable par son petit goût poivré original. Incontournable avec les haricots blancs et les fèves, cette plante a des propriétés digestives et carminatives. Une recette tirée du livre de Régis Marcon : "Céréales et légumineuses" paru aux Editions de la Martiniere

Colin poêlé à la sarriette fraîche, crème de potiron aux haricots de Paimpol. Recette tirée de "Céréales et légumineuses" de Regis Marcon paru aux editions de La Martinière © Philippe Barret

Ingrédients pour 6 personnes

200 g de haricots de Paimpol

Crème de potiron

1 oignon

30 g de pomme de terre

20 g de beurre

150 g de chair de potiron

20 cl de bouillon de légumes

15 cl de crème liquide

Sel, poivre

Jambon cru

3 tranches de jambon cru très fines

Sarriette fraîche

Colin

6 morceaux de colin frais

1 jus de citron

Huile d’olive

Beurre

La veille

Mettez à tremper les haricots.

Le jour même

Rincez abondamment les haricots, faites-les cuire 1 heure 30 à 2 heures.

Crème de potiron

Hachez l’oignon ; pelez et émincez la pomme de terre. Faites revenir l’oignon dans une casserole avec une noix de beurre à feu moyen, ajoutez les trois quarts du potiron taillé en dés, mouillez avec le bouillon de légumes, portez à ébullition et faites cuire pendant 10 minutes à feu doux. Ajoutez la crème, salez, poivrez. Filtrez à la passoire fine et réservez.

Jambon cru

Mettez les tranches de jambon à sécher dans un four à 160 °C pendant 20 à 25 minutes environ.

Effeuillez le thym, hachez-le.

Colin

Arrosez le poisson avec le jus du citron. Dans une poêle antiadhésive, poêlez à feu vif les tranches de poisson avec un peu d’huile et de beurre. Arrosez-les bien avec cette matière grasse. Ajoutez le thym. Couvrez la poêle, comptez 6 à 8 minutes de cuisson.

Dressage

Nappez le fond des assiettes avec la crème de potiron et les haricots. Dressez au centre les tranches de poisson, avec les tranches de jambon séchées par-dessus. Décorez de quelques feuilles de sarriette.

Accord conseillé

Une très belle cuvée de Saint-Pourçain rouge, « Les Ardelles », domaine des Terres d’Ocre.