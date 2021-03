"Hélène, c'est ma mère et je suis jalouse de son colombo elle le fait mieux que quiconque mais vous ne me croyez pas, vous vous dites :"elle dit ça parce que c'est sa mère". Eh bien sachez que mon avis est partagé par tous ceux qui ont eu le bonheur d'y goûter." Une recette donnée par Suzy Palatin.

Le poète et chanteur guadeloupéen Luc Hubert Séjor dit de ce colombo qu'il devrait être reconnu d'utilité publique et il ajoute qu'il devrait être vendu en pharmacie car un plat aussi délicieux, aussi magique, doit pouvoir tout guérir.

Voici la recette qui vous permettra de partager la couronne d'Hélène, l'enchanteresse.

Ingrédients pour 6 personnes

Préparation :25mn

Cuisson : 45mn

800 g d'échine de porc

400 g de rouelle de porc

3 citrons verts

1 gros oignon

5 gousses d'ail

7 cives ( ciboules)

6 cuillères à soupe d'huile

600 g d'aubergines

2 cuillères à soupe de massalé

2 cuillères à soupe de poudre à colombo

2 branches de persil plat

1 branche de thym

1 cuillère à café de sel fin

1 piment antillais

30 cl d’eau

Recette

Frottez bien la viande avec un citron coupé en deux puis découpez la en morceaux de taille moyenne. Pelez l'oignon, les gousses d'ail et les cives.

Dans une cocotte, mettez à chauffer 2 cuillères à soupe d'huile sur un feu moyen. Faites-y revenir les morceaux de viande 5 minutes sans coloration.

Ajoutez à la viande, 2 gousses d'ail, l'oignon coupé en petits morceaux. Nouez ensemble une branche de thym, de persil plat et les cives entières, ajoutez ce petit bouquet d'herbes à la

viande. Arrosez le tout de 30 cl d'eau, couvrez la cocotte et laissez mijoter à feu doux 10 minutes.

Lavez les aubergines et coupez-les en tronçons, ajoutez-les dans la cocotte. Incorporez le massalé et la poudre à colombo, salez. Poursuivez la cuisson du colombo durant 45 minutes à feu doux. La viande doit être tendre. Les légumes doivent être bien cuits presque réduits en purée.

Quinze minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez un piment antillais sans en ôter le pédoncule, ajoutez de l’eau si nécessaire. Veillez à ce que votre piment soit bien frais, ferme et intact, j'insiste car un piment abîmé ou ouvert libérera toute sa force et rendra votre plat immangeable alors que si vous respectez bien toutes ces conditions, il rendra votre plat légèrement piquant tout en le parfumant subtilement. Dans un bol pressez deux citrons verts ajoutez 3 gousses d'ail écrasées au presse ail, 4 cuillers à soupe d'huile et mélangez le tout au fouet.

Ajoutez ce mélange dans la cocotte en toute fin de cuisson laissez prendre 2 à 3 gros bouillons et arrêtez le feu. Enlevez le piment de la cocotte votre colombo est prêt . vous régalerez vos invités en le servant chaud accompagné de riz créole.

J’ai deux mots à vous dire :

Si vous avez des doutes quant à votre maîtrise du piment, mettez 1/8 de piment dans votre colombo. Pour les amateurs vous servirez le reste à table coupé en tout petits morceaux dans une coupelle

Vous pouvez le servir avec un chutney de mangues.

Vous pouvez 20 minutes avant la fin de cuisson rajouter une troisième aubergine coupée en morceaux, vous obtiendrez ainsi deux consistances de légumes. C'est très agréable et d'autant plus délicieux ce n'est pas moi qui le dit c'est Hélène l'enchanteresse elle-même.