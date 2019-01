Elle ressemble à une pomme, mais c'est bien une poire. Ce fruit qui vient du Japon et qui a été baptisé "Nashi" a le pouvoir de prévenir les méfaits d'une soirée trop arrosée.

La poire nashi © Getty

De la cuillerée d'huile d'olive au morceau de pain qu'il faut ingérer avant les bacchanales, on a tous des petits trucs supposés imparables pour éviter la gueule de bois, le meilleur restant de s'abstenir de boire de l'alcool.

Mais si, par hasard, ou par envie, vous dépassiez quelques peu les limites, ce petit fruit croquant et juteux va très vite devenir votre ami.

Chaque week-end dans Les Savanturiers, Fabienne Chauvière s'intéresse à des découvertes scientifiques étonnantes. Ainsi, il y a quelques temps, des chercheurs australiens ont eu l'idée de se pencher sur les vertus de cette petite poire dont les bienfaits étaient déjà bien connus des Asiatiques.

Que se passe-t-il lorsque l'on boit ?

Même si le mécanisme de la gueule de bois n'a pas été totalement élucidé, on sait que plusieurs substances sont en cause. Lorsque l'on boit, notre organisme métabolise l'alcool et le transforme en un composé chimique toxique : l'acétaldéhyde, ou éthanal. Il résulte d'une dégradation de l'éthanol contenu dans l'alcool et provoque une sensation très désagréable. Or, selon l'étude menée par ces chercheurs australiens, la poire nashi agit sur deux enzymes importantes qui facilitent la dégradation de l'alcool et réduisent la présence d'acétaldéhyde dans le sang et par là même amoindrissent les conséquences de la prise d'alcool.

Les chercheurs estiment qu'une vingtaine de centilitres de jus de la poire japonaise suffisent pour vaincre la gueule de bois. Attention, le remède miracle ne fonctionne que si vous buvez le jus avant de consommer de l’alcool et pas l'inverse.

La poire nashi semble être le seul fruit à avoir de telles propriétés. Ça ne marche apparemment pas avec nos bonnes vieilles Conférences, Williams ou Passe-crassanes, qui entretiennent une autre relation avec l’alcool, dont le résultat est un digestif bien connu.

Le nashi : fruit miraculeux

Cette pomme-poire, que l'on appelle aussi "poire cristal" ou "poire des sables" est connue en Asie depuis de nombreuses années pour ses vertus sur l'organisme et notamment la digestion. Elle a en outre des qualités anti-oxydantes, elle réduit le cholestérol, elle protège de l’hypertension, elle apporte du potassium et du cuivre, de la vitamine C et K, et veille au fonctionnement des artères.

Aller plus loin

(RÉ)ECOUTER | Les Savanturiers ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes ou via le fil RSS