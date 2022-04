Le miel bon marché que l’on retrouve en grande surface réserve parfois de mauvaises surprises... Les miels purs aux vertus pour notre santé se mélangent aux miels artificiels, bien moins intéressants sanitairement. On vous aide à faire le point et à y voir plus clair.

Vrai ou faux miel dans nos supermarchés ? © Getty / Patricia Marroquin

Le jeu de l’offre et de la demande

Ali Rebeihi a reçu à l’occasion d’une édition de "Grand bien vous fasse" des spécialistes du miel. En plus d’être apprécié des petits et des grands, cet aliment est connu pour être bénéfique pour notre santé.

Ces bienfaits viennent du miel naturel, fabriqué par les abeilles grâce à un processus long. Malheureusement, la demande en miel est toujours au beau fixe, alors que la production mondiale tend à diminuer. En réaction, un miel artificiel et bon marché a fait son apparition sur les marchés européens.

L’apiculteur Henry Clément et le scientifique, moniteur apicole Joseph Hemmerlé nous éclairent sur la question.

Henry Clément : "Les productions diminuent, en raison du bouleversement climatique, des pesticides, etc. Les grandes zones de production, notamment autour de la Méditerranée, connaissent des baisses de récoltes. C'est le cas également en Argentine, au Canada ou aux Etats-Unis. Pour autant, il y a une région dans le monde qui continue à produire chaque année, de plus en plus de miel. C'est l'Asie et notamment la Chine, le Vietnam, etc." Ce qu'explique ici l'apiculteur, c'est que certains pays d'Asie sont soupçonné de fabriquer du miel artificiel. Ce miel bon marché est ensuite importé sur les marchés européens et assemblés avec d'autres miels en Union Européenne. A ce moment là on perd la trace de ce produit.

Un miel frelaté bien moins bon pour la santé

Joseph Hemmerlé nous renseigne sur la législation actuelle pour contrôler le miel : "Actuellement, pour avoir le droit à l'appellation "miel", on en analyse la composition. Il doit y avoir un taux suffisant de glucides, et de nombreux autres composants. Et tout ça, c'est possible de le faire artificiellement". Le scientifique explique qu’une technique courante est d’enrichir le miel à l’aide de sirop de glucose, d’arômes et de colorants.

On retrouve dans les miels frelatés de l'eau, du sucre, du sirop de glucose.

L’apiculteur Henry Clément renchérit et explique que, même si ces miels bon marché entrent dans le cahier des charges, ils n’ont pas une composition aussi intéressante que le miel pur. "Ils arrivent à passer le cap des analyses de routine qu'on peut faire pour contrôler les miels. C'est une véritable catastrophe parce que c'est une concurrence déloyale. Ce miel arrive à des tarifs défiant toute concurrence, à 2 €/kg. Alors que nous, le coût de revient et avec l'inflation actuelle autour de 4,5 €/kg"

Joseph Hemmerlé :

"La première fraude alimentaire documentée dans l'histoire, c'était du miel frelaté. Et ça date de 1889. Donc, on voit que c'est une très vieille histoire".

Henry Clément salue l'évolution récente de la législation autour du miel : "On vient d'avoir une très belle victoire il y a quelques semaines, un décret a été voté. Il oblige les conditionneurs à indiquer l'origine des miels, notamment pour les miels assemblés en France qu'on retrouve en grande distribution. Jusqu'à présent, ils étaient étiquetés uniquement 'UE'. Mais on ne savait pas d'où provenait réellement le miel assemblé. Désormais, on va pouvoir savoir s'ils viennent d'Espagne, de Thaïlande, de Chine, d'Ukraine, etc. Et ça, c'est extrêmement important".

Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Comment bien choisir son miel ?

Henry Clément donne quelques conseils pour être sûr que le miel que l’on achète est de qualité.

Bien lire les étiquettes : "Il faut que les consommateurs lisent bien les étiquettes et la provenance pour ne pas se faire tromper, qu'ils fasse attention au packaging parce que certains mettent en avant une entreprise familiale apicole depuis tant d'années, alors qu’ils vendent à grande échelle".

: "Il faut que les consommateurs lisent bien les étiquettes et la provenance pour ne pas se faire tromper, qu'ils fasse attention au packaging parce que certains mettent en avant une entreprise familiale apicole depuis tant d'années, alors qu’ils vendent à grande échelle". Choisir un produit local : "Prenez du miel d'apiculteurs proche de chez vous autant que possible. On peut trouver du très bon miel partout dans le monde. Mais priorité au local".

: "Prenez du miel d'apiculteurs proche de chez vous autant que possible. On peut trouver du très bon miel partout dans le monde. Mais priorité au local". Regarder le prix : L’apiculteur explique qu’un miel de qualité est plus cher qu’un miel premier prix.

: L’apiculteur explique qu’un miel de qualité est plus cher qu’un miel premier prix. Goûter avant d’acheter : "Il y a à peu près 30 sortes de miel différentes : des miels clairs, foncés, doux, corsés, crémeux, liquides, etc. Il n’y a pas de bon ou de mauvais miel, cela dépend de vos goûts. Il faut que le consommateur choisisse les miels qui lui conviennent pour choisir un bon miel. Il faut aussi s'adresser à l'apiculteur ou aux apiculteurs locaux qui vous feront déguster leurs produits, leur production et vous choisirez parmi ces miels-là".

