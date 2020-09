Renforcer ses défenses immunitaires grâce à son alimentation, c'est possible. Voici la recette d'un petit déjeuner recommandé par le docteur Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste, pour y parvenir. L'occasion de découvrir peut-être de nouvelles saveurs avec une recette à base de yaourt de Kéfir.

Le docteur Catherine Lacrosnière est l'auteure de "L'alimentation anti-inflammatoire". Invitée de "Grand Bien Vous Fasse", elle vous propose une assiette de choix pour vous aider à renforcer vos défenses immunitaires :

Quels sont les bienfaits du yaourt de kéfir ?

Originaire du Caucase, le yaourt de kéfir c'est à la base du lait (chèvre, brebis, chamelle) que les populations nomades transportaient dans des outres en peau. Au fil du voyage, le lait fermentait pour devenir un breuvage épais, plus acide, au goût proche du yaourt. Il existe également du kéfir de fruits, qui donne une boisson gazeuse plus sucrée évidemment.

Pour cette recette, on utilisera du kéfir de lait cela va sans dire. On peut soit l'acheter (le plus souvent en magasin bio), soit le faire soi-même.

Pour réaliser du yaourt de kéfir, il vous faudra du lait, des grains de kéfir, du sucre.

30 g de kéfir

50 cl de lait (entier de préférence)

En option une cuillère à café de sucre (selon les goûts)

Mettre le lait et les grains dans un bocal, laissez reposer pendant 24h (à l'abri de la lumière et sans fermer le bocal). Gardez la préparation à température ambiante et remuer de temps en temps si possible. C'est l'étape de fermentation.

Passée cette étape, retirez les grains de kéfir en filtrant le contenu.

Versez le contenu du bocal (lait sans les grains) dans une bouteille en verre, couvrir d'un torchon et laissez reposer à température ambiante. Cela permettra au liquide de s'épaissir.

Vous pourrez ensuite placer la bouteille au réfrigérateur et profiter de votre yaourt.

Le docteur Catherine Lacrosnière précise :

C'est une recette vraiment très riche en probiotiques, ces micro bactéries qui sont extrêmement bénéfiques pour le microbiote. On va y trouver de la vitamine A pour stimuler la fabrication des globules blancs et des anticorps.

Recette du petit déjeuner idéal pour activer ses défenses immunitaires

Sur ce kéfir, on va mettre des baies rouges "pour leurs vitamines C antioxydantes et antivirales. La vitamine C favorise l'action des macrophages et participe à la fabrication de lymphocytes T."

Ajoutons-y des baies d'açaï en poudre "particulièrement riches en vitamines C"

Du cacao "riche en vitamine D qui apporte, outre de la vitamine D, de la vitamine A qui va venir améliorer l'immunité, surtout chez les personnes âgées"

Rajoutons-y des oléagineux, des amandes, des noix du brésil. "Les amandes, apportent du cuivre qui vient stimuler la fabrication d'anticorps et, d'autre part, les noix du Brésil sont particulièrement riches en sélénium qui aident au fonctionnement de certains globules blancs lymphocytes T"

Puis des graines de lin pilées pour les oméga 3. "Il est important de bien les piler pour que ces acides gras qui stimulent le système immunitaire soient biodisponibles et puissent passer à travers la barrière de l’intestin"

Pour finir, ajouter des graines de sésame qui "vont vous apporter du fer, et vont permettre de lutter contre les anémies par carence en fer. Excellentes quand la fatigue prend le dessus. Très bonnes résistances face aux infections."

