Insomnies, sensation de grosse fatigue, d'être dans la mélasse ? La sieste est peut-être la solution pour ces maux - mais attention, "peut-être" seulement, et à condition de bien la pratiquer.

Comment réussir sa sieste ? © Getty / Henrik Sorensen

Dans l'émission Une bonne tasse d'été, Marie Sauvion recevait des spécialistes du "bien dormir" : le psychiatre Patrick Lemoine, le psychothérapeute Benjamin Lubzinski et le sophrologue Patrick Lesage. Voici leurs conseils pour pratiquer l'art de la sieste à la perfection !

Une sieste réussie, c'est quoi ?

Toutes les siestes ne sont pas bienvenues. Certaines peuvent même être pire que le mal, comme on le verra plus bas. Alors une bonne sieste, c'est quoi au juste ? Pour le sophrologue Patrick Lesage, c'est simple : "C'est quelque chose qui fait qu'à la fin, je ne suis pas glauque, je suis en forme et je suis à nouveau vigilant".

Combien de temps pour une bonne sieste ?

Si vous avez la chance d'être un très bon dormeur, vous pouvez faire ce que vous voulez concernant la sieste : dormir le laps de temps que vous voulez, dans la position et avec qui vous voulez...

En revanche, si vous avez quelques problèmes pour vous endormir la nuit, il est déconseillé de faire des siestes supérieures à 20 minutes. "Après, ça prend le capital de sommeil de la nuit suivante" explique Patrick Lemoine. "Vingt minutes, c'est à peu près la durée normale d'un endormissement"

Si on va au-delà on risque de partir vers un sommeil plus profond et surtout si on nous réveille entre temps, le remède est pire que le mal !

Trucs et astuces pour réussir sa sieste

Benjamin Lubzinski prodigue deux conseils...

1 - pour éviter le réveil catastrophé, en sursaut, avec l'alarme du téléphone : s'endormir avec un livre dans les mains. Au moment où le livre tombe par terre, ça va vous réveiller et vous aurez fait à peu près vos 15 / 20 mn de sieste.

2 - prendre une tasse de café avant de s'endormir. Cela peut paraître étonnant mais la caféine prend du temps avant d'être efficace. Après le repos, vous vous réveillez avec toute l'énergie qu'une sieste apporte mais en plus le petit coup de boost qu'apporte le café.

La sieste au travail, c'est faisable ?

La sieste, c'est bien agréable mais c'est parfois difficile à mettre en pratique dans la vie quotidienne... Pourtant, les mentalités évoluent aussi en entreprise, comme le souligne Patrick Lesage :

La sieste c'est n'est pas simplement l'amie de l'été, c'est l'amie de tous les jours ! En entreprise, on commence à comprendre que c'est nécessaire - pas pour faire plaisir, mais pour une meilleure productivité.

D'ailleurs, l'idée n'est pas si neuve : dans la Constitution de 1948 instaurée par Mao en Chine, obligation est faite aux employeurs de laisser du temps aux collaborateurs pour se reposer.

Aller plus loin

ECOUTER | Une bonne tasse d'été : Sommeil, sieste... on se recale !

LIRE AUSSI | Huit conseils pour retrouver le sommeil

ECOUTER AUSSI | La Tête au carré : Sommeil et rythme chronobiologique