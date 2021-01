par Alcidia Vulbeau

Gari © Getty

Huile de gingembre et citronnelle

Râpez 50 g de gingembre et émincez 50 g de citronnelle (en enlevant les tiges les plus dures) que vous laisserez mariner quelques jours dans 250 ml d'huile de pépins de raisin.

Filtrez et utilisez cette huile sur un ceviche de poisson, une salade ou un légume vapeur.

Gari (pickles de gingembre japonais)

Epluchez et émincez en fine lamelle 100 g de gingembre à la mandoline. Cuire les lamelles 8 min dans une casserole d'eau, puis les passez sous l'eau froide.

Dans une casserole, faites bouillir quelques minutes 200 ml de vinaigre de riz, 50 g de sucre et une pincée de sel. Ajoutez les lamelles de gingembre et cuire à petits bouillons 5 min.

Laissez refroidir dans le vinaigre, puis garder au réfrigérateur.

Parfait pour vos sushis, makis et chirashis maison ou pour égayer vos salades.

Gingembre confit et cristallisé

Epluchez et coupez 100 g de gingembre en brunoise (cubes de 5mm). Blanchir le gingembre 5 min dans une casserole d'eau.

Dans une casserole faites un sirop avec 150 g de sucre et 150 g d'eau. Cuire à petits bouillons (20 min) le gingembre jusqu'à cristallisation du sirop (le liquide s'évapore il ne reste que le gingembre et le sucre). Gardez au sec dans vos placards.

Confiture de Gingembre au curcuma - Sangangcha Corréen

Emincez tous vos restes de gingembre (100 g). Blanchir le gingembre 5 min dans une casserole d'eau.

Dans une casserole faites un sirop avec 200 g de sucre et 200 g d'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe de curcuma en poudre.

Cuire à petits bouillons (30 min) le gingembre jusqu'à ce qu'il devienne brillant. Cette fois-ci il faut garder un peu de liquide.

Vous obtenez une magnifique confiture. Et pour une boisson énergisante : une grosse cuillère dans de l'eau bouillante et vous êtes parés pour la fin de l'hiver.