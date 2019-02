Une recette de Beena Paradin, la fondatrice de Beendhi, une marque de produits bio et végétariens.

Temps de préparation : 1 heure

Temps de repos : 12 heures

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 5/6 pots

2 kg de poires

1 kg de sucre

2 jus de citron

1 gousse de vanille

100g de gingembre confit haché ou 5 cm de gingembre frais

Réalisation

Lavez et pelez les poires. Coupez- les en dés et arrosez-les au fur et à mesure de jus de citron. Pesez les fruits et ajoutez leur 50% de leur poids en sucre. Mélangez-les dans un saladier, ajoutez les gousses de vanille et laissez macérer au frais pendant 12 heures.

Ebouillantez les pots de confiture et leur couvercle et faites-les sécher sur un torchon propre.

Versez le jus obtenu dans une bassine à confiture ou dans une cocotte. Portez à ébullition, écumez et faites cuire le sirop jusqu’au petit perlé, soit 110° au thermomètre à sucre.

Ajoutez les morceaux de poire ainsi que la gousse de vanille fendue et grattée et le gingembre. Faites reprendre l’ébullition et faites cuire à feu doux en remuant jusqu’à que les poires deviennent translucides soit 105° au thermomètre au sucre. Retirez du feu.

Remplissez les pots de confiture, fermez-les, retournez-les et laissez-les refroidir.

Retournez- les lorsqu’ils sont froids.