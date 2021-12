Aurélia Schneider est psychothérapeute. Elle est intervenue en tant que chroniqueuse dans "Grand bien vous fasse" pour évoquer des recettes pour ne pas s'engueuler à Noël et au 31 décembre, mais aussi parler de ceux qui ont du mal avec les fins d'année.

Pass sanitaire, vaccins, pro ou anti Macron, pro ou anti Zemmour, sans oublier les querelles intra-familiales qui remontent à la surface… Comment ne pas se disputer pendant les fêtes de fin d’année ? © Getty / Counter

Je vais d'abord vous parler de ceux qui ont du mal avec les fin d'année, car cela concerne à peu près la moitié de ma consultation - et c'est aussi ce que constatent de nombreux collègues. Ça en fait du monde des gens pour qui cette période est difficile.

Alors pourquoi ? Que leur est-il arrivé ?

Certains ont un mauvais souvenir des Fêtes lorsqu'ils étaient enfants, se sont sentis désavantagés par rapport à la fratrie, ont grandi dans des familles conflictuelles. D'autres sont endeuillés. C'est terrible, ces dates qui vous rappellent cruellement le bonheur passé en compagnie des êtres chers ayant disparu. D'autres encore sont malades ou ont un membre de leur famille hospitalisé.

Se réjouir, dans ce contexte, c'est pratiquement impossible pour les anxieux. C'est compliqué de vivre ces moments avec légèreté. Le plus souvent, ils craignent que ce soit le dernier Noël avec ceux qu'ils aiment. Ils anticipent. "Et si l'un ou l'autre d'entre nous avait disparu d'ici la prochaine fois ?" Ils se demandent ce que l'avenir va apporter comme lot de catastrophes. Non, vraiment, le changement d'année, ce n'est pas leur truc.

Et puis, il y a les personnes seules ayant peu de contacts sociaux, celles qui sont à distance de leur famille, de leurs amis ou qui sont en désaccord avec eux au point de ne plus se voir du tout.

OK, OK, j'entends d'ici vos commentaires. Oui, c'est vrai, on veut réussir son dîner, ses cadeaux, que ce soit parfait, que tout le monde soit content. Il y a trop de choses à organiser, à penser, pas assez de temps, des injonctions sociales permanentes et contradictoires, bref, de la charge mentale à gogo.

Oui, bûche rime avec embuches.

On sait qu'il va falloir éviter les sujets brûlants politique, religion, argent et en plus maintenant, la vaccination et le pass sanitaire. Oui, on doit faire des trajets monstrueux en moins de 24 heures pour sacrifier au traditionnel partage équitable des repas festif entre les différentes familles.

Mais de grâce, ne faisons pas de Noël une croisade.

Prenons conscience que la famille idéale n'existe pas.

Et si nous avons l'immense chance d'être ensemble, de bien aimer ces périodes qui peuvent aussi apporter leur lot de douceur, soyons capables de nous réjouir de l'instant de partage qui nous est offert.

Prenons la vie avec simplicité.

Affranchissons-nous du perfectionnisme. Il n'est pas nécessaire de nettoyer toute notre maison de fond en comble et donc de s'embrouiller avec un ou une partenaire à propos de "qui doit faire quoi" juste avant l'arrivée d'invités qui vont rester dans le salon et visiter tout au plus les toilettes.

Ayons le projet commun de nous rassembler heureux - et tiens, pour finir, je vous donne une consigne comportementale, sinon je n'aurais pas bien fait mon job de thérapeute : pendant ces fêtes de tous les dangers, dites au moins à trois personnes proches que vous les aimez. J'attends vos retours.

