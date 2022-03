Acheter d’occasion pour ne pas encourager la production d’objets nouveaux. Oui, mais où ? Comment faire pour ne pas se faire avoir ? Où trouver des objets réparés, ou recyclés ? Quelques conseils pratiques pour, si possible, consommer durable.

La journaliste, Charlotte Roudaut, la co-fondatrice et directrice du label Emmaüs, Maud Sarda, le sociologue Remy Oudghiri, la créatrice du site La Petite Brocante Anne-Catherine Verwaerde, la créatrice du blog Iznowgood Céline Séris étaient les invités de l’émission Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi. Ils ont prodigué leurs conseils pour passer à des achats moins destructeurs pour la planète.

1- Réfléchir avant de consommer

On ne le répétera jamais assez, la meilleure façon d’aider la planète est de consommer moins. Avant d’acheter, on peut tester la méthode BISOU, un moyen utile pour savoir si on a vraiment besoin de l’objet convoité. Si après réflexion, l’achat s’avère indispensable pourquoi ne pas se tourner vers l’occasion ?

2 - Acheter d’occasion en ligne

"Une personne sur quatre a acheté sur un site d’occasion en 2021. En une décennie, on est passé d’un tiers à 63% des consommateurs qui vendent, ou achètent, d’occasion" constate le sociologue Remy Oudghiri. Cela touche tous les secteurs : l'ameublement, les voitures, les jouets, les livres…

Cette nouvelle tendance lourde de la consommation a son corollaire : la multiplication des arnaques. Pour les éviter, optez pour des sites "sérieux" (Selency, Facebook market, Le bon coin…).

Anne-Catherine Verwaerde suggère "de bien lire les descriptions des annonces, de regarder scrupuleusement les photos, de ne pas hésiter à poser des questions aux vendeurs et de vérifier sa localisation pour éviter les mauvaises surprises au moment du paiement des frais d’envoi." Enfin, il vaut mieux privilégier les sites qui proposent les paiements sécurisés en ligne.

3 - Acheter de la seconde main en vide-grenier

Comment faire de bonnes affaires dans les brocantes ou les vide-greniers ? Anne-Catherine Verwaerde conseille de "se lever tôt pour être à cinq heures du matin quand les vendeurs sont en train de déballer, mais pas seulement. Vers midi, il y a moins de monde, les vendeurs seront plus prompts à négocier un prix. Tout comme au moment du remballage. Là, les marchands cherchent à rapporter le moins de marchandise possible".

Ensuite, il faut avoir le sens de la négociation, elle préconise de « partir d’un prix plus bas, et de se comporter comme dans la vie. Il n’y a pas de règles. Il faut établir une relation normale et veiller à ne pas vexer le vendeur.» Enfin, ne pas hésiter à regarder l’objet convoité sous toutes les coutures. "Si c’est un meuble, regardez s’il n’a pas d’insectes, de défauts…

Si c’est une céramique, je dis souvent de "vérifier le cul et les bras" : des éclats, sur le dessous ou les poignées peuvent fragiliser l’objet."

4 - Acheter sur des sites de recyclage ou de réparation

Charlotte Roudaut explique : "Certains sites, au-delà de revendre des objets qui ont déjà eu une première utilité, les réparent et les proposent à l'achat. Derrière cette chaîne de réparation, ce sont des entreprises qui font appel à des personnes en réinsertion. Donc, l'achat met en avant un modèle solidaire intéressant.

On peut se tourner versEnvie.org(pour l’électroménager),Rebelote.com, Sélency.fr, les ressourceries, et les recycleries…". Il existe aussi le site Chaussettes orphelines. Sa créatrice récupère les chaussettes dépareillées. Puis elle les détisse et retisse des objets divers. Un autre site, La vie est belt, réutilise des pneus de vélos pour créer de nouvelles ceintures…"

5 - Acheter chez le Label Emmaüs

Maud Sarda : "Cela fait 70 ans que l’organisme fait de l’économie circulaire ! Sur notre site, on trouve 1,7 millions de produits d’occasion. Ils sont référencés par des compagnons d’Emmaüs. Mais pas seulement : 170 structures de l’économie sociale et solidaire (La Croix rouge, Bibliothèque sans frontière) alimentent notre market place."

Et aussi…

Si au départ, le marché de l’occasion permettait de ne pas subir la société de consommation, il a aujourd’hui été récupéré par les grandes marques de mode jetable. Donc, "ne pas culpabiliser d’acheter un énième jean neuf en pensant le revendre sur ces plateformes de mode, n’est pas vertueux du tout !" dit Céline Séris. Tout comme consommer plus parce que l’occasion est souvent moins chère.

La livraison ultra rapide est une catastrophe écologique. Tout comme les emballages neufs…

Enfin, il faut se souvenir qu’au départ le marché de l’occasion s’adresse aux personnes à petit budget, "même si ce sont surtout les milieux aisés qui en profitent le plus", révèle Remy Oudghiri. Mais cela peut devenir compliqué pour les plus vulnérables si les prix augmentent.

Dans l’occasion aussi, privilégiez le local.

