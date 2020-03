Comment les enfants vivent-ils la période troublée que nous traversons ? Que perçoivent-ils de nos inquiétudes ? Quelles questions se posent-ils ? Voici une sélection d'émissions qui vous aideront à les accompagner.

Coronavirus, confinement, épidémie, autant de mots que les plus jeunes entendent depuis quelques jours sans savoir concrètement ce qu'il faut mettre dedans. Des mots étranges qui s'accompagnent sans que vous le vouliez vraiment des inquiétudes qu'ils perçoivent en vous.

Comment parler des choses graves aux tout-petits ?

Doit-on en parler aux bébés ? Faut-il tout leur dire ? Quand et comment aborder les questions délicates ?

Marie-Noëlle Clément, psychiatre, Anne Lucas, infirmière puéricultrice et Bernadette Lavollay, pédiatre et formatrice dans les maternités ont évoqué ces questions dans l’émission d’Ali Rebeihi Grand bien vous fasse consacrée à la parole délivrée au moins de six ans. De précieux conseils à (re)lire ou (ré)écouter :

(RÉ)ÉCOUTER | Grand Bien Vous fasse : Comment parler aux tout-petits ?

Colère, joie, frustration, impatience, tristesse, ennui… Autant d'émotion qui rythment la vie de nos enfants avec une grande intensité… Pourquoi les vivent-ils avec autant de force ? Comment expliquer ces montagnes russes émotionnelles ? Pourquoi sont-ils si souvent débordés par leurs émotions, laissant parfois les adultes sans ressources.

Autant de questions abordées par Ali Rebeihi et la philosophe, spécialiste des pédagogies actives Mathilde Chevalier-Pruvo ainsi que le pédopsychiatre Philippe Jeammet.

Des conseils pour aider les jeunes à apprivoiser leurs émotions et pour mieux les vivre. Ainsi que quelques clés pour qu’ils développent leur vie intérieure loin des écrans.

(RÉ)ÉCOUTER | Grand Bien Vous fasse : Comment aider ses enfants et ses ados à exprimer leurs émotions ?

Les écrans : oui... mais !

Les écrans sont partout : tablettes, ordinateurs, smartphones, télévision... Et la tentation peut être grande en cette période où l'on doit rester à la maison d'avoir recours à ces baby-sitters numériques.

D'après une étude de Santé Publique France, publiée en 2017, les enfants de 6 à 17 ans passent en moyenne 4h11 par jour devant un écran. Et cela n'est pas sans conséquence sur leur santé, s'inquiètent de plus en plus de pédiatres et d'orthophonistes.

(RÉ)ÉCOUTER | Le zoom de la rédaction : Les écrans sont-ils nocifs pour nos enfants ?

Le neuroscientifique, Michel Desmurget, a publié La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Il était l’invité d’Ali Rebeihi dans l’émission Grand bien vous fasse. Pour lui, les outils numériques entraînent des troubles de l’attention, du langage, des problèmes d’agressivité, de sommeil et d'échec scolaire. Ils affectent gravement le développement des enfants.

L’exposition précoce aux écrans (films, séries, vidéos, jeux vidéo, réseaux sociaux...) est un désastre absolu.

Et aussi :

Gérer les conflits dans la fratrie

Ecoles fermées sine die. Confinement. Sorties réglementées. Télétravail. Que de situations explosives. Quel que soit l'âge de vos enfants, si vous en abritez plusieurs sous le même toit, il est probable, un jour ou l'autre, que cela fasse des étincelles.

Comment gérer les conflits entre frères et sœurs ? Comment les parents doivent-ils gérer les disputes dans les fratries, en restant justes et sans prendre partie.

Autour d'Ali Rebeihi dans Grand bien vous fasse, la psychologue Nadège Larcher, le pédopsychiatre Didier Pleux et de jeunes témoins très concernés : Alice (17 ans, en terminale), Léonard (14 ans, en 3e) et Joséphine (10 ans, en CM2)

(RÉ)ÉCOUTER | Grand Bien vous fasse : Frères et sœurs, comment gérer les conflits ?

Les relations entre frères et sœur sont de nature complexe : amour, jalousie, indifférence ou tendresse…. Oscillant entre amour et rivalité, elles sont au cœur de la construction de notre identité et de nos relations avec les autres.

Pour en parler, Mathieu Vidard recevait Dana Castro, psychologue psychothérapeute et Lisbeth von Benedek, Psychologue clinicienne docteur en psychologie et psychanalyste jungienne

(RÉ)ÉCOUTER | La tête au carré : Frères et soeurs

Tout le monde au fourneaux

Voici quelques recettes piochées dans le carnet de On va déguster de François-Régis Gaudry

►►► Retrouvez toutes les recettes d'On va déguster

►►► Bac de français : révisez avec France Inter. Victor Hugo, Baudelaire, Marguerite Yourcenar, La Fontaine, Madame de la Fayette, Stendhal... Les douze écrivains au programme du bac de français ont fait l'objet d'émissions sur France Inter. En ces moments de confinement on vous aide à pallier l'absence de cours avec notre sélection 100% bac de français.

►►► Les clés du numérique. Une web-série pédagogique d’éducation au numérique pour éveiller un regard critique et une meilleure compréhension de notre consommation des écrans. Pensée pour un public jeune, elle propose un décryptage ludique de nos usages du numérique en 15 vidéos thématiques.

►►► Les podcast jeunesse. "Les Odyssées" par Laure Grandbesançon, "Les histoires d'Oli", la sélection de livres jeunesse avec "L'as-tu lu mon P'tit loup ?", toutes les questions des "P'tits bateaux"... Voici une série de podcasts sélectionnés sur mesure rien que pour vos enfants afin que le temps passe plus vite pour eux aussi.