La vaccination contre la grippe aide-telle à lutter contre le coronavirus ? Avoir eu le covid-19 immunise-t-il ? Peut-on sortir avec des enfants ? Le virus passe-t-il à travers le placenta ? Dans "Grand bien vous fasse" des spécialistes ont répondu pêle-mêle aux questions que vous vous posez sur le virus.

Vos questions sur le coronavirus © Getty / Sergei Bobylev/TASS

Les experts réunis autour d'Ali Rebeihi : Aline Perraudin, Rédactrice en chef de Santé mag, Baptiste Beaulieu, médecin généraliste, Tania Louis, Virologue, médiatrice scientifique, Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste, Christilla Pellé-Douël, Psychologie mag et Boris Cyrulnik, neuropsychiatre.

La vaccination contre la grippe aide-telle à lutter contre le coronavirus ?

Baptiste Beaulieu, Tania Louis, et Aline Perraudin : "Non, les deux virus étant différents, la vaccination contre la grippe ne vous protège pas du coronavirus. Le coronavirus n'a rien à voir avec la grippe. Les comparer revient à comparer un chat et un poisson : ce sont deux animaux, mais c'est tout".

Si on a eu le coronavirus, est-on immunisé une fois guéri ?

Baptiste Beaulieu "A priori, oui. Mais comme vous le savez, les informations arrivent au fur et à mesure. Les équipes de chercheurs travaillent dessus et donc c'est un peu tôt pour répondre à ces questions."

"C'est une question qui préoccupe beaucoup de monde" précise Tania Louis : "Est ce qu'une fois qu'on a été infecté, on développe une réponse immunitaire qui sera efficace pour limiter une deuxième infection ? La question s'est posée parce qu'il y a eu des cas de patients qui auraient été infectés tout de suite après avoir été malade une première fois. Alors concrètement, il y a très peu de chances pour que ce soient des patients infectés. On pense que ce sont plutôt des tests de diagnostic qui ont été ce qu'on appelle des "faux négatifs". Statistiquement, un test a toujours un taux d'échec et que ces patients n'étaient en fait pas vraiment guéris. Mais concrètement, c'est un peu trop tôt pour le dire. On ne sait pas qui est complètement immunisé. Il y a des premiers essais qui montrent qu'il reste des anticorps contre ce virus chez les personnes qui ont guéri, mais on ne sait pas combien de temps ils vont persister."

Que risquent les tout-petits ?

La réponse de Baptiste Beaulieu : "Le virus semble épargner les nourrissons pour le moment et c’est un vrai mystère. On ignore pourquoi."

Boire une boisson chaude tue-t-il le virus ?

Aline Perraudin : "Boire du thé ou des boissons chaudes ne tue pas le coronavirus, tout comme boire de l'eau toutes les quinze minutes, aller au soleil, manger tel ou tel ingrédient, ou s'enduire d'huiles essentielles.

Peut-on sortir avec des enfants dans les jardins ?

Tania Louis : "Oui, mais surtout évitez les aires de jeux et ne touchez à rien, considérez que tout est potentiellement contaminé. Et gardez les distances de sécurité : 1,5 à 2 mètres avec d'autres personnes."

Faut-il aérer nos intérieurs ?

Oui, rassure Baptiste Beaulieu : "pas de risque, une heure par jour, c'est bien !"

Quels sont les risques pour les femmes enceintes ?

Baptiste Beaulieu : "Les premières études sur le coronavirus et les femmes enceintes sont très rassurantes. Le passage à travers le placenta est extrêmement mineur."

Ne risque-t-on pas de tomber malade en attendant chez le médecin ?

"On a supprimé les jouets des salles d'attente, on a écarté les chaises, et on fait au maximum de consultations en vidéo..." Baptiste Beaulieu revient sur la façon dont les médecins généralistes s'adaptent aux mesures sanitaires.

Les animaux de compagnie peuvent-ils être contaminés ?

Tania Louis : 'Ce que l'on sait déjà, c'est que la plupart des virus sont à la base des virus d'animaux. Pour le coronavirus, en l'occurrence, ce qui ressort de l'étude du génome, c'est que c'est un virus de chauve-souris qui est passé par un autre mammifère intermédiaire avant d'arriver à l'homme. Certains pensent qu'il est passé par le pangolin, mais on n'a pas encore de preuve.

Le passage de l'homme à l'animal de compagnie n'a pas été documenté pour l'instant. Il y a eu le cas d'un chien à une femme qui portait du virus, mais il a été étudié et on n'a pas trouvé de justification de ce virus chez le chien.

En l'état actuel des connaissances, vos animaux de compagnie sont de potentielles surfaces contaminées, ne toussez pas sur votre chien : les animaux se déplacent, ils ne sont pas faciles à laver, et ils peuvent contaminer les autres."

