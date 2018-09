Nous sommes toujours plus nombreux à chercher un nouveau « petit geste » pour faire notre part dans la lutte contre le réchauffement climatique, et tout le reste ! La salle de bains peut vite devenir une salle de jeu du zéro déchet.

Le savon est un classique de la cosmétique solide, les shampoing, déodorant, dentifrice vont-ils lui emboîter le pas ? © Getty / ELENAVAL

Ils apparaissent discrètement dans les rayons de supermarchés, sur les boutiques de vente en ligne et même à la caisse des pharmacies. Les cosmétiques solides s’installent doucement mais surement dans nos quotidiens pour le plus grand bonheur de la planète, de notre santé, et de notre porte-monnaie. En plus, on les trouve facilement et pas besoin de les fabriquer nous-mêmes (cela reste une excellent option, pour ceux que cela intéresse voir ici)

La salle de bains, on y jette (presque) tout !

S’il y a bien une pièce dans la maison où il y a du jetable, c’est ici. Sur le rebord de la baignoire ou dans la douche, des flacons et bouteilles en plastique, les tiroirs plein de lingettes, cotons et coton tiges jetables, le bord de l’évier… encore des flacons, mais aussi dans les placards…

Il faut dire que l’industrie qui veut qu’on soit propres, qu’on ne vieillisse pas et qu’on sente bon a tout prévu, des produits pour tout et même le reste, tout cela bien emballé, et sur-emballé, et, bien entendu, fabriqués quelque part dans le monde avec des substances inconnues du grand public et plus ou moins fréquentables. Rassurons-nous tout de même il y a aussi une bonne quantité d’eau, vu son prix…

Vers une salle de bains plus sobre ?

C’est en tout cas ce que prônent les sociétés qui commercialisent des cosmétiques solides, retourner à des valeurs sures, aller à l’essentiel. En tête de gondole on trouve des savons, shampoings, dentifrices et déodorants…solides ! Dur comme un pain de savon de Marseille avec le même effet que les solutions liquides auxquelles nous sommes habitués.

Ici on penche plutôt pour un minimum d’emballages, made in France, des produits naturels, si possible bio et rester au plus proche de ce qu’on aime : faut que ça mousse quand on se lave et que ça sente bon pour le reste. Et le pari est réussi, avec un bémol pour le dentifrice qui reste, au vu de mes tentatives, largement perfectible.

Pour votre premier pas, je vous recommande de tester le shampoing solide qui prendra sans doute la forme d’une petite galette avec laquelle vous masserez votre cuir chevelu (première expérience bénéfique) et vous verrez alors arriver une mousse onctueuse qui nettoie. Sensations garanties.

Si ce sujet vous intéresse, écoutez le Social Lab dimanche à 06h49 : « Mode d’emploi pour une salle de bains zéro déchet »