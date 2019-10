Une recette du chef israélo-britannique Yotam Ottolenghi, extraite de son dernier livre : "Nopi : la cuisine du partage" écrit avec Ramael Scully (Hachette Pratique)

Courge butternut © Getty

Les quartiers de courge rôtis, comme les aubergines grillées, figurent de longue date sur les cartes d’Ottolenghi et de NOPI. Les nouveaux venus doivent présenter d’excellentes références pour gagner le respect des anciens et décrocher une place de choix sur le menu. Dans cette recette, l’association de la courge rôtie avec un yaourt parfumé au citron vert et des tomates rôties a su relever le défi. On peut trouver des échalotes frites prêtes à l’emploi dans les magasins asiatiques. Elles apportent une touche intéressante mais, dans cette recette, les noix de cajou apportent aussi une note croquante. On peut donc très bien se passer des échalotes frites.

Pour 4 personnes

1 courge butternut moyenne, lavée, coupée en deux dans la hauteur (pour retirer les graines), puis en quartiers de 2,5 cm d'épaisseur (800 g)

4,5 cl d’huile d’olive

6 grosses tomates mûres, coupées en deux dans la hauteur (500 g)

3 cm de gingembre, râpé (25 g)

1 piment rouge, épépiné et coupé en petits dés

2 gousses d’ail, écrasées

30 g de sucre muscovado

Sel de mer et poivre noir

Yaourt au citron vert :

120 g de yaourt à la grecque

1/4 de cuil. à café de cardamome moulue

Le zeste râpé de 1/2 citron vert + 1 1/2 cuil. à café de jus de citron vert

Pour servir

5 g de feuilles de coriandre, grossièrement hachées

30 de noix de cajou, grillées et grossièrement hachées

10 d’échalotes frites (facultatif)

Préchauffez le four à 240 °C (th. 8).2 - Mélangez les quartiers de courge avec 2 cuil. à soupe d’huile, assaisonnez avec 2 cuil. à café de sel et du poivre, puis étalez-les sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé. Enfournez pour 35 à 40 min, jusqu’à ce que la chair soit brun-doré. Laissez refroidir. Réglez le four à 170 °C (th. 5-6). Mettez les demi-tomates sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, côté peau en bas. Assaisonnez avec 1/4 de cuil. à café de sel, arrosez avec le reste d'huile et laissez confire pendant 1h 20. Mettez dans un bol le gingembre, le piment, l’ail, le sucre et 1/4 de cuil. à café de sel. Mélangez pour former une pâte et étalez-la à la cuillère sur les tomates. Laissez cuire encore 40 min, pour que la pâte caramélise, puis laissez refroidir. Mettez dans un bol le yaourt, le zeste et le jus de citron vert, assaisonnez avec 1/2 cuil. de sel et du poivre noir. Mélangez bien et réservez au frais. Disposez les tranches de courge dans un plat et glissez les tomates entre les tranches. Nappez de yaourt au citron vert, puis saupoudrez de coriandre, de noix de cajou et d’échalotes frites (facultatif). Servez sans attendre.