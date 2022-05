Une recette de Nina Métayer, cheffe pâtissière et auteur de Délicate Pâtisserie aux Éditions La Martinière

Framboises et rhubarbe © Getty / Xiaolu Hou

Pour 6 personnes | Préparation 30 minutes | Cuisson 20 minutes

Rhubarbe rôtie

Rhubarbe 6 pièces

Citron jaune 1/2 pièce

Sucre cassonade 70g

Vanille 0,3g

Sel 1g

Éplucher et tailler la rhubarbe en morceaux. Mettre la rhubarbe dans un plat allant au four, saupoudrer le de sucre cassonade, vanille, sel , un demi jus de citron et les zestes du citron jaune.

Cuire au four 10 min à 170°C.

Pâte à crumble

Beurre 200g

Cassonade 200g

Poudre de noisette 100g

Poudre d’amande 100g

Fleur de sel 2g

Dans un cul de poule mettre le beurre, la cassonade, les poudres, la fleur de sel. Malaxer du bout des doigts pour obtenir une pâte sableuse.

Crumble

Framboise 250g

Rhubarbe rôti 600g

Crumble 400g

Préchauffer votre four à 180°C,

Déposer la rhubarbe rôtie puis les framboises fraiche dans un plat, émietter le crumble dessus. Cuire environ 20 min jusqu'à belle coloration.