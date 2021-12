Angèle Ferreux-Maeght a crée en 2010 La Guinguette d'Angèle : on y trouve des plats à emporter, et un service de traiteur Avec ses livres et son compte instagram, elle transmet ses recettes de cuisine saines et joyeuses. Invitée de l'émission On va déguster elle a donné des recettes à base de patate douce.

Un crumble à base de patate douce © Alberto Rojas Garcia

Ingrédients

800g de patate douce

3 oignons

1 branche de romarin

Huile d'olive

Muscade

Sel gris

Poivres écrasés

En option : 1 beau morceau de gingembre et d’ail que vous préparerez comme les oignons

Pour le crumble:

130 g de parmesan rappé

130g de beurre frais

130 g de farine

Coupez en dés vos patates douces, et émincez vos oignons, faites dorer à feu vif dans une cocotte avec un filet d’huile d’olive avec la branche de romarin.

Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°, et préparez votre crumble en mélangeant farine, beurre et parmesan frais, jusqu'à obtenir une pâte friable.

Quand les patates douces sont dorées, assaisonnez avec un peu de muscade (ou cardamome), le poivre écrasé, et le sel gris. Retirez la branche de romarin, déposez dans un plat à gratin, puis émiettez le mélange sablé dessus.

Enfournez 40 minutes, dégustez avec une cuillère à soupe de crème fraîche, ou de chantilly végétale..

