Crumble pommes-gingembre

Peler, évider et couper les pommes en gros cubes.

Dans une casserole ou une poêle, les réduire avec une cs d’eau à feu moyen pendant 7-8 minutes. Rajouter le gingembre pelé et hâché. Remuer pour que ça n’attache pas pendant la cuisson.

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et le gingembre en poudre. Puis ajouter le beurre en petits cubes et mélanger à la main de façon à former une pâte grumeleuse.