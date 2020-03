Si cuisiner avec tous les ingrédients que l'on souhaite peut sembler difficile en ce moment, fouiller le fond de votre frigo ou de vos placards est aussi l'occasion d'aller rechercher des ingrédients auxquels vous ne pensiez plus et de (re)découvrir plein de recettes simples pour se régaler !

Cuisine : toutes ces recettes qui restent confinées avec vous ! © Getty / Cavan Images

Au micro de François-Régis Gaudry, accompagnés des recettes données par trois auditeurs, Stéphanie Biteau, conseiller culinaire, Déborah Dupont, propriétaire de "La librairie gourmande" et la journaliste Estérelle Payany vous proposent d'aller rechercher des ingrédients que vous n'avez sans doute pas pensé à ressortir depuis des années. L'occasion de redevenir curieux, de vider ses placards pour débusquer une infinie de recettes à faire même en restant confiné ! Et qui sait, en même temps, penser à retrouver la valeur des ingrédients et éviter de les gaspiller.

C'est l'occasion de faire des découvertes sur des goûts et des textures qui sont profondément différents

- Stéphanie Biteau

Voici quelques recettes du fond du placard

Pasta e fagioli : recette de pâtes aux haricots

Voici la recette de confinement gourmande que Stéphane vous conseille. C'est une recette italienne de Cucina povera, soit une recette de fonds de placards, une recette de pâtes où la quantité est minime.

Il va vous falloir un petit peu de gras animal mais il est possible de s'en passer quand on ne mange pas de protéines animales ; de l'huile d'olive fera l'affaire pour donner du goût avec une petite base de légumes pauvres dans l'idéal (oignon, carotte, un brin de céleri aromatisé en fonction de ce que vous avez, ou bien des clous de girofle) puis du romarin, du poivre.

Surtout des haricots secs trempés la veille que vous faites cuire dans 2 litres d'eau à petit feu pendant 1h15-1h30 ; mixez les 3/4 des haricots, gardez des haricots entiers et faites-les cuire avec vos pâtes (n'importe quel type de pâtes).

Donc du lard ou de la couenne (en option en fonction des goûts), de l'huile d’olive, des légumes pauvres (oignons, carottes, cèleri, romarin, poivre), des haricots secs trempés la veille. Mettez le tout à cuire à petit feu pendant 1h15, et à servir avec n’importe quel type de pâtes.

Les rissoles aveyronnaises aux pruneaux

Voici la recette de confinement gourmande que Jean-Pierre vous conseille, depuis Toulouse. C'est une recette de l'Aveyron, un pays habitué aux privations quand il s'agit de cuisiner. Ils savent se régaler avec très peu de choses.

C'est une petite recette de chaussons en pâte sablée ou sucrée avec des pruneaux mais que l'on peut aussi fourrer avec du thon, des sardines, des poires, des pommes, des ingrédients que vous avez sous la main généralement : 100 g de beurre, 300 g de farine et 200 g de pruneaux (ou autre ingrédient qui vous reste)

Commencer à faire une petite pâte brisée très simple en mélangeant farine, beurre mou, petite pincée de sel et un petit quart de verre d'eau ; une nouvelle pâte pour y ajouter la petite purée de pruneaux sur lesquels on peut ajouter une petite pincée de sucre pour les relever un peu ; ensuite, on étale cette pâte (bien plane) et on y découpe des disques de pâte avec un bol : on y verse une cuillère à soupe de purée de pruneaux . Ensuite abattre le demi-disque sur l'autre partie inférieure ; venir écraser les bords pour pouvoir souder et obtenir une demi-lune et fermer chaque pâte ; les dorer avec un œuf ; faire cuire 25 minutes.

La tourte aux champignons

Voici la recette de confinement gourmande que Juliette vous conseille: la tourte aux champignons peut être faite soit avec de la viande, soit avec des ingrédients végétariens :

Faire revenir à peu près 1 kilo de champignons (ce qui correspond à deux barquettes de champignons de Paris) ;

Faire venir dans un peu d'huile d'olive avec deux échalotes dans une casserole ;

Couper les champignons en 4, ajouter une petite barquette de 100 g de lardons fumés, un peu d'ail, du sel, du poivre ;

La petite touche finale : ajouter deux-tiers d'un petit verre de vin rouge, laissez mijoter

Pendant ce temps, préchauffez le four à 180 degrés,

Prendre une pâte feuilletée, ajouter les champignons, éventuellement, un tout petit peu de crème. Et ajouter une deuxième pâte feuilletée dessus. Si on a un œuf, dorer.

Mais sans dorure, sans crème, sans lardons, ça reste très bon aussi !

La recette de cookies de Deborah Dupont

100 g de beurre doux ramolli

100 g de sucre blond

1 pincée de sel

200 g de farine

1/2 sachet de levure

4 cl de lait

75 g de pépites de chocolat

Préchauffez le four à 180°C. Mélangez le beurre, le sucre et le sel. Versez la farine et la levure, ajoutez le lait. Mélangez le tout. Ajoutez les grosses pépites. Disposez des petits tas de pâte, aplatissez-les et enfournez-les pendant 13-15 minutes.

Ne pas gaspiller ses légumes : le cas du chou fleur

Ils sont souvent insuffisamment exploités. Au moins la moitié du poids d'un chou-fleur finit à la poubelle en général car on jette souvent le trognon, les feuilles et on se contente des sommités ! Les verts de choux fleurs finissent toujours à la poubelle. C'est valable pour les autres légumes.

Pour l'exploiter dans sa globalité, Stéphanie Biteau propose d'en faire un gratin ! Comme le gratin de côte de bettes : il faut séparer les feuilles, séparer la partie verte des ; les pré-cuire une dizaine de minutes à l'eau, ensuite les poiler et les mélanger avec de la béchamel avant de les passer au four.

Deborah Dupont propose deux autres recettes pour cuisiner l'ensemble du chou fleur : il faut commencer par garder les feuilles au frigo si on ne sait pas quoi en faire dans l'immédiat (ça se garde plusieurs jours, pareil que pour les pieds de brocoli). On peut en faire une petite soupe en rajoutant un oignon, une pomme de terre, une carotte qui traînent. Le potage c'est la version facile.

On peut aussi les faire sauter à la poêle façon légumes sautés. Ça peut venir agrémenter du riz, des pâtes, des céréales déjà cuites. Une recette pour cuisiner l'intégralité de son chou fleur : garder les feuilles au frigo.

Utiliser des farines alternatives

On sait combien la farine de blé est l'un des ingrédients de base de nos placards mais qui vient à manquer dans les rayons de nos grandes surfaces en ce moment... Estérelle Payany rappelle que c'est l'occasion de se tourner vers des farines différentes, alternatives :

Pour préparer votre pain maison, utilisez votre paquet de Maïzena ou de fécule de pomme de terre : avec il vous est possible de faire une béchamel, une crème pâtissière, un clafoutis, un moelleux au chocolat, des crêpes ;

: avec il vous est possible de faire une béchamel, une crème pâtissière, un clafoutis, un moelleux au chocolat, des crêpes ; Utilisez des paquets d'épeautre : ce sont des cousins plus ou moins éloignés du blé (qui contiennent du gluten) et vont fonctionner pour faire du quatre-quart, des sablés, des cookies et du pain ! Il y aura juste besoin d'un peu plus de liquide ;

: ce sont (qui contiennent du gluten) et vont fonctionner pour faire du quatre-quart, des sablés, des cookies et du pain ! Il y aura juste besoin d'un peu plus de liquide ; Pensez aux farines sans gluten : les farines de riz, de maïs, de pois chiches, de sarrasin, de châtaigne . Il sera certes plus difficile de faire du pain avec mais vous pourrez faire plein d'autres choses. La farine de pois chiches pour faire des beignets de légumes ; le sarrasin et la châtaigne vous permettent de faire de délicieux blinis ;

: . Il sera certes plus difficile de faire du pain avec mais vous pourrez faire plein d'autres choses. La farine de pois chiches pour faire des beignets de légumes ; le sarrasin et la châtaigne vous permettent de faire de délicieux blinis ; N'hésitez pas non plus à mélanger les farines : saisissez l'occasion de tester votre recette de gâteau préférée ;

: saisissez l'occasion de tester votre recette de gâteau préférée ; Découvrez le pain sans farine de blé pour le petit déjeuner ("corn bread") : un pain traditionnel du sud des Etats-Unis qui tient un peu du cake : il suffit de mélanger 150 g de farine de maïs avec deux cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de bicarbonate de sodium ou de levure chimique, du sel fin ; rajoutez 25 cl de lait ou de yaourt ou ce que vous avez sous la main qui ressemble à un laitage, puis un gros œuf ; battez, obtenez une pâte à cake un peu liquide ; versez dans un petit moule beurré de 20 cm de diamètre ; mettez au chaud 20-25 minutes à 180 degrés.

