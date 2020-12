Une recette de Beena Paradin

Légumes d'hiver © Getty

Temps de préparation : 10 minutes | Temps de cuisson : 20 minutes | Pour 4 personnes

1 petit chou romanesco ou un pied de brocolis

2 carottes

1 morceau de courge butternut (300 g environ)

2 petites pommes de terre

1 morceau de gingembre de 3 cm

1 petit oignon

2 cc de Curry Bombay

40 cl de lait de coco

Sel

Ghee

Détachez les bouquets de chou-fleur et rincez-les. Pelez, lavez et détaillez les carottes en bâtonnets. Pelez, lavez et détaillez les pommes de terre en 8. Découpez la courge butternut en cubes.

Pelez, lavez et détaillez le gingembre en bâtonnets. Pelez et coupez l’oignon en lamelles.

Dans une cocotte, faites chauffer 2 cuillères à café de ghee. Faites-y revenir l’oignon pendant 1 minute, ajoutez le gingembre et les épices et faites-les chauffer encore 2 minutes. Ajoutez alors les légumes, 2/3 du lait de coco, 10 cl d’eau, le curry Bombay, salez et faites cuire à couvert environ 15 minutes jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites.

Incorporez le lait de coco restant, donnez un dernier bouillon et servez aussitôt.