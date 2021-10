D'où proviennent les cernes ?

D'où proviennent ces cercles bleu gris autour des yeux lorsqu'une personne est fatiguée ou après une contusion. C'est la question posée par Amelia (11 ans) dans "Les petits bateaux". La réponse de la dermatologue Nina Ross.

Invitée de l'émission de Noëlle Bréham, la spécialiste de la peau a expliqué d'où venaient ces poches sous les yeux qui donnent mauvaise mine.

Définir les cernes

Nina Ross : "Par cernes, on entend un petit défaut de la peau situé au niveau de la paupière inférieure. Cela peut être un creux, on parle de cernes-creux. Cela peut être des poches, c'est beaucoup plus fréquent, et mais ça peut être aussi la coloration violacée ou pigmentée de brun…

La paupière inférieure est très fine

Il existe différentes sortes de cernes.

Les cernes violacés. La première des particularités de la peau sous l'œil est son extrême finesse. Donc par transparence, quelle que soit la couleur de la peau, on voit les petits vaisseaux dessous. Ces petites veines sont semblables aux varicosités (dilatations permanentes de très petites veines) sur les jambes. Ces cernes violacés sont très fréquents.

On a ce qu'on appelle les cernes pigmentés. La peau de la paupière inférieure a tendance à pigmenter facilement. On peut avoir des différences de teinte d'une zone à l'autre du visage, soit de façon spontanée, soit sous l'effet du soleil, soit parce qu'on a eu des irritations ou de l'eczéma.

Et puis, il y a les cernes qui sont liés au relief. Le cas le plus fréquent, ce sont les poches. Comme la paroi de notre paupière inférieure n'est pas très musclée, elle a tendance, au fil des années, à se relâcher. Des petits paquets de graisse vont devenir un peu proéminents, comme un ventre relâché.

Et aussi… Chez certaines personnes, en général un peu plus jeunes, on avoir des cernes creusés. Ce n'est pas fréquent, mais on a l'impression de voir un peu l'os de l'orbite (le rebord orbitaire). On dit que le tour de l'œil est un peu squelettisé.

Les cernes liés au manque de sommeil ?

La fatigue gêne le drainage lymphatique. On va avoir des cernes engorgés d'eau et avec un drainage vasculaire plus paresseux… Elles entrent dans la catégorie des cernes vasculaires.

ECOUTER | Les P'tits bateaux, l'émission de Noëlle Bréham