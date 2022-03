La comédienne est à l'affiche de "Robuste" avec Gérard Depardieu, et d'"Entre les vagues" d’Anaïs Volpé. Invitée de l'émission "Boomerang" d'Augustin Trapenard, elle a lu un texte en hommage à ses personnages dans ces deux films. Les interpréter lui a permis de s'épanouir, et de se réconcilier avec son corps charnel.

Déborah Lukumuena © Blacksheep Films

"Aïssa, Alma, Alma, Aïssa... Est-ce un rêve ou faites-vous bien partie de ma vie ?

Je vous ai crues bien loin de moi, et peut-être l'êtes vous encore. J'ai plusieurs fois cherché la réponse dans les yeux de vos autrices qui, sereines, juraient que : "Oui, elles sont bien là ! ".

Vous êtes là, nichées, là dans ce corps qui ne rentre nulle part. Ni dans des robes haute couture, ni dans l'imaginaire de beaucoup. Ce corps qui ne rentre nulle part : ni dans des couvertures de papier glacé, ni dans les diktats de société, encore moins dans celui de l'IMC.

Aïssa, Alma, Alma, Aïssa... Est-ce un rêve ou faites-vous bien partie de ma vie ?

Comment croire tous les jours que ce corps imparfait peut jouer de parfaites imparfaites comme vous ? Vous êtes si grandes, les filles ! C'est vertigineux. Il faut se hisser sur la pointe des pieds sans trembler pour vous regarder droit dans vos yeux féroces, féroces d'amour qui ont rempli les miens d'amour.

J'ai tordu mon ventre débordant pour l'une, dans un corset, pour l'autre, dans une tenue de lutteuse pour pouvoir vous approcher. J'ai sommé ma poitrine de ne pas exploser sous ces tissus, pour pouvoir vous raconter.

Inquiète, j'ai plusieurs fois détourné mes yeux du Cap avant d'être rattrapé par les voix des capitaines Meyer et Volpé. Rassurantes, elles étaient.

Aïssa, Alma, Alma, Aïssa... Est-ce un rêve ou faites-vous bien partie de ma vie ?

Partir avec vous, c'est naviguer sur les eaux troubles de ma féminité. C'est oser regarder en face enfin cette sensualité contenue, inconnue.

- Qui ? Moi ? Oui. La toile que devient mon corps dès qu'on y projette une histoire, massive comme lui ? Robuste.

Alma, Aïssa, Aïssa, Alma. Mon corps, j'ai multiplié les luttes avec lui, les fronts à front. Je l'accusais de me couler, de m'entraîner vers le fond.

Mais une magie s'opère. Sur moi, elle a posé sa plume, Constance Meyer. Et mon corps devient mon ancre avec un "a". Il devient cinéma. Il devient Alma, plus que des vagues une odyssée. Les plus belles plumes ? Celles d'Anaïs Volpé.

Anaïs, Constance, Constance, Anaïs, est-ce un rêve ou faites-vous bien partie de ma vie ?

Vous ai-je dit "merci" ?

Merci de m'avoir tendu vos miroirs qui n'ont jamais été vanité. Merci d'avoir amorti l'aigre-douce rançon de ce métier d'image, d'apparat.

Merci pour votre précieuse confiance.

Merci de n'avoir jamais trahi la mienne.

Merci pour vos rugissements qui ont galvanisé les miens.

Votre poésie a renversé ma vie et quelle chance d'avoir été en déséquilibre avec vous !

Merci d'avoir réalisé mes rêves.

Merci d'avoir projeté les vôtres sur moi.

Merci à Souheila, qui n'a jamais été bien loin de moi non plus. Souheila Yacoub, moi non plus, je n'ai pas cessé d'admirer, toi et Margot de l'autre côté de la rive.

Gérard, à toi aussi, à bien des égards, merci ! Tu sais tout, même quand tu mens, en disant que tu te fous de tout.

Augustin, mesdames et messieurs, détrompez vous !

Chaque jour, j'embrasse mon corps. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il fasse sauter les coutures d'un corset, ou d'une tenue de lutte. Il hurle a la vie à l'amour et au cinéma.

Les mines de crayon les plus résistantes ne craqueront pas sous les courbes.

Ce corps, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis je, c'est un cap, c'est une péninsule !

Dieu merci, ce corps ne rentrera nulle part.

Alma, Aïssa, Aïssa, Alma Au revoir comme une ritournelle. Je veux scander vos noms pour vous graver dans mon histoire.

Alma Aïssa, Alma, Aïssa, Alma..."

