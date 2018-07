Une recette de Claire Poirrier créatrice de "l’Amante Verte"

Feta © Getty

500g de fromage frais

150g de fêta

Un bouquet de menthe

Un trait de jus de citron

Sel / poivre

Hacher très finement la menthe et la mélanger rapidement avec le fromage frais et un peu de jus de citron pour éviter qu’elle ne noircisse, réduire la fêta en miette avec une fourchette et mélanger au fromage frais, saler, poivrer.

Pour accompagner les galettes, tremper des crudités, garnir un pain pita, etc…

(RÉ)ÉCOUTER | On va déguster : Série d'été #3 : Menthe !