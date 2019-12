Extraite du livre "Black Sea, un voyage culinaire entre Orient et Occiden"t, de Caroline Eden (Hachette Cuisine), la recette "Douceur du coucher à la crème de tahiné" est une friandise faite de carrés de potiron ou courge butternut confits dans le sucre et jus de citron, servis avec une crème au tahiné et des noix.

Recette sucrée à base de potimaron © Getty / Westend61

Pour 4 personnes :

1 kilo de potiron (ou courge butternut), pelé, épépiné et taillé et rectangles d'env. 5 x 3,5 cm et 1,5 cm d'épaisseur

250 g de sucre en poudre

le jus d'un citron

1 c. à soupe de tahiné

4 c. à soupe de kaymak turc, de crème fraîche ou de crème caillée

225 g de noix, grillées et grossièrement concassées

Etaler les morceaux de potiron en une couche uniforme dans un plat à bords hauts allant au four. Répartir le sucre par-dessus puis retourner les morceaux de potiron plusieurs fois pour bien les enrober.

Arroser de jus de citron (j'ai utilisé du citron vert) puis retourner les morceaux de nouveau. Recouvrir le plat et laisser macérer toute une nuit. Le lendemain, le sucre devrait s'être dissous et le potiron avoir dégorgé, laissant une quantité importante de liquide dans le plat.

Préchauffer le four à 180°, mélanger les morceaux de potiron de façon à les enrober uniformément de liquide. Faire cuire pendant 1 heure, en arrosant régulièrement.

Sortir le plat du four et laisser refroidir. A l'aide d'une écumoire, prélever les morceaux de potiron et les étaler sur une assiette pour les laisser refroidir complètement avant de les placer dans un grand plat de service.Dans une jatte mélanger le tahiné et la crème.

Servir le potiron confit dans des ramequins, les napper de deux ou trois cuillères de crème au tahiné et parsemer de noix concassées.

