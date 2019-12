La cheffe du restaurant La Scène Stéphanie Le Quellec était l'invitée d'On va déguster, l'émission culinaire de François-Régis Gaudry. Elle a livrée quelques unes de ses recettes dont ce fenouil à l'harissa.

Fenouil rôti à la harissa, une recette tirée de "Cuisine" de Stéphanie Le Quellec © Marie-Pierre Morel / Editions du Chêne

Choisissez une véritable harissa artisanale, ayant bon goût et une puissance moyenne. Vous en trouverez dans les épiceries et les boucheries orientales »

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

4 bulbes de fenouils

2 gousses d’ail

2 brins d’aneth

1 cuil. à soupe d’harissa artisanale

1 citron jaune

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 160 °C.

Lavez les bulbes de fenouils et coupez-les chacun en 4 tranches épaisses.

Assaisonnez-les de sel, de poivre, de 2 cuillerées d’huile d’olive et faites-les revenir à la poêle à feu moyen 5 minutes chaque côté.

Recoupez les tranches en deux, rangez-les joliment dans un plat allant au four, passez-les 15 minutes au four. Pendant ce temps, mélangez l’ail haché, l’harissa et l’huile d’olive.

À la sortie du four, nappez les fenouils de cette sauce et parsemez des pluches d’aneth.

Pelez à vif le citron jaune, prélevez les segments et disposez-les sur le plat.

►►► Une recette tirée de Cuisine de Stéphanie Le Quellec paru aux Editions du Chêne