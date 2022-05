Et si on changeait cacahouètes et des chips ? Gregory Cohen publie « Partage. 70 recettes simples et conviviales » aux éditions de La Martinière, un livre de recueil des recettes souvent simples issues de sa collaboration avec l’émission Grand bien vous fasse.

De quoi changer des cacahuètes © Getty / Rosa María Fernández Rz

Dans son nouveau livre, le chroniqueur culinaire de l'émission d'Ali Rebeihi propose des recettes simples à partager entre amis.

La féta rotie

Une recette d’une simplicité absolue. On met la féta dans un plat qui va au four. Ensuite, on fait couler un filet d'huile d'olive. On saupoudre de piment d'Espelette. On enfourne à 200 degrés pendant cinq minutes. Et ensuite, cinq minutes de plus sous le gril. Et puis c'est fini !

La feta rôtie cuite a un goût beaucoup plus doux, plus onctueux. L'huile d'olive en la faisant frire, la rend fondante, et le piment d'Espelette va relever un petit peu ses notes.

Une recette facile d’anchoïade pour tremper vos bâtons de carottes ou de concombres.

Il vous faut 125 grammes d'anchois dessalé et nettoyé, un quart d’oignon nouveau ou de cebette, une poignée de feuilles de persil plat, une demi-gousse d'ail, dégermée, ^parce que sinon, ça « reproche », 20 centilitres d'huile d'olive, une pincée de sucre fin. On va mixer le tout. Dès que le mélange est assez lisse, on va monter avec l'huile d'olive, un peu comme une mayonnaise. Et c'est prêt. Ça va complètement changer votre expérience de la carotte !

La pizza frite napolitaine.

En Italie, à Naples, on fait des pizzas frites. Pour cela, on va aller chez son boulanger et acheter de la pâte à pain non cuite. Ça ne coûte pas cher du tout. C'est le prix d'une baguette de pain et on va pouvoir l'utiliser comme de la pâte à pizza. On l'étale.

On va prendre dix billes de mozzarella di bufala, 60 grammes de roquette, évidemment, de l'huile de friture, une petite boîte de tomates pelées, concassées ou alors, en fonction de la saison, des tomates fraîches. Deux branches de basilic frais, trois cuillères à café de concentré de tomates et un peu d'huile d'olive.

On va mélanger la roquette, la mozzarella, la tomate avec l'huile d'olive. Puis, on étale sa pâte, on la découpe en triangles, un petit peu comme des parts de tarte. Ensuite, on va faire une boule vers la pointe, et la replier. Une boule avec la roquette, la tomate l'habille de mozzarella et puis le basilic. On replie, on roule et on rabat les côtés de manière à avoir une forme hermétique. On roule la boule dans sa main et puis on met à frire à 180 degrés. Il faut qu'elle colore. Ça va très vite, la mozzarella aura fondu. C'est une recette simple à faire, qui est exceptionnelle.

Bonus : une auditrice demande que faire d’une recette de pates ? Le chef propose d’en faire une omelette, comme une tortilla, mais avec des pâtes et c’est excellent. On peut faire une salade de pâtes, si elles sont nature. Si elles sont en sauce, là, on va faire un gratin avec de la viande ou des légumes.