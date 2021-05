70 déclarations d’amour à la cuisine maternelle. Un livre d'amour et de saveurs, à offrir et à partager.

Le goût de nos mères © Getty

Comme pour retenir le temps qui passe, Eva Bettan a voulu garder le goût de sa mère : "Recueillir ses recettes est très vite devenu un beau prétexte pour la faire parler de sa vie."

Puis elle est allée vers ceux, connus et inconnus, dont elle savait ou devinait qu’ils étaient ce qu’elle appelle des "filles et fils de leurs mères". Elle se doutait que le sujet serait riche en émotions, mais elle ne s’attendait pas à la variété et la générosité de leurs réponses.

Découvrez quelques pages, et quelques recettes :

À l’invitation d’Eva Bettan, tous se sont plongés dans leurs souvenirs et même dans les vieux cahiers de recettes transmis. Ils lui ont livré l’enfance, la tendresse maternelle, le bonheur des rites familiaux, mais aussi parfois des histoires de vie douloureuses, de la nostalgie, des regrets.

Jamel Debbouze :

Ma mère a mis toutes ses joies et se peines dans les kilos de pâtes qu'elle a pétris toute sa vie

Stéphanie Le Quellec :

Aujourd'hui encore, il nous arrive, ma mère et moi, de cuisiner ensemble pendant les vacances. Dans ces moments-là, je ne joue pas à l'experte...

François Morel :

La langue de boeuf sauce piquante de maman était la meilleure qui soit. Je l'ai compris en grandissant

Dominique Blanc :

Son tube, c'était la pizza verte, à base de courgettes et de basilic frais sur une pâte à pain. La recette, d'abord secret-défense, a depuis été déclassifiée...

Retrouvez aussi les saveurs et les souvenirs qu'ils réveillent chez Sami Bouajila, Noémie Lvovsky, Michel Leclerc, Jean-Jacques Zilbermann, Claude Lelouch, Cristian Mungiu, Karine Tuil, Nathalie Léger, David Lopez, Valérie Zenatti, Lydie Salvayre, Amin Maalouf, Akram Khan, Akram Benallal, François-Régis Gaudry, Laure Adler, Ivan Levaï, Edgar Morin… mais aussi des personnes peu ou pas connues.

Et parce que souvent revenait, avec une sorte de stupéfaction triste, la phrase :

Je n’ai pas gardé les recettes de ma mère !

Eva Bettan a complété leurs récits par une recette retrouvée ou réinventée.

Le goût de nos mères est le premier livre d'Eva Bettan. Il s'agit d'une co-édition Stock / France Inter.

Le livre se déclinera en série cet été sur France Inter

Aller Plus loin