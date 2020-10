Une recette du chef ardéchois Claude Brioude

Pour 8 parts

Préparation : 20 min | Cuisson : 1 h 10 | Repos : 1 h

Flans

200 g de sucre

5 cl d’armagnac

50 cl de lait

400 g de confiture de châtaignes

4 œufs

Madeleines (20 pièces)

50 g de beurre

35 g de sucre

60 g de farine de châtaigne

1 g de levure chimique

2 œufs

Beurre

Confiture de châtaignes

Les flans

Réaliser un caramel avec le sucre et un peu d'eau à feu vif, déglacer avec l’armagnac. Dès qu'il prend une belle couleur, en remplir le fond de 8 ramequins. Mélanger le lait, la confiture de châtaignes et les œufs. Remplir les ramequins, enfourner à 100-110 °C (th. 3-4) et cuire au bain-marie 1 h au minimum. Réserver au frais.

Les madeleines

Réunir dans un saladier le beurre et le sucre et fouetter (au fouet électrique) jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine avec la levure et les œufs. Laisser reposer 1 h au minimum.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

Beurrer les moules à madeleine et les garnir. Mettre une petite noisette de confiture de châtaignes dans chaque madeleine. Enfourner 7 à 8 min.

Dressage

Démouler les madeleines. Déposer 2 madeleines sur chaque flan et servir aussitôt.