Une recette de Vincent Arnould, chef étoilé du Vieux Logis, à Tremolat, en Dordogne

Foie gras de canard cru © Getty

Pour cette recette très facile vous ne devez pas déveiner le foie gras.

Peser le foie et l’assaisonner à raison de 12 gr de sel et 3 gr de poivre par kilo puis l’emballer dans du papier film et le mettre à mariner au réfrigérateur pendant 12 heures environ.

Pour la cuisson, préchauffer un four thermostat 2 (60°). Chauffer la graisse de canard à 60° environ. Plonger le foie dans un plat de façon à pouvoir le recouvrir complètement avec la graisse.

Une fois que le four et la graisse sont chauds, verser la graisse sur le foie et mettre au four. Laisser cuire environ 45 minutes.

Laisser refroidir complètement puis réserver au réfrigérateur pendant quelques jours avant de déguster.

Le jour où vous allez le consommer, sortir le foie de la graisse, couper au moment en tranches et servir avec un peu de pain de campagne grillé très légèrement frotté à l’ail.

Récupérer la graisse de canard qui pourra vous servir pour, par exemple, de bonnes pommes de terre à la sarladaise !