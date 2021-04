Une recette d'Alessandra Pierini

Gâteau au fenouil © Radio France / Alessandra Pierini

1 ou 2 fenouils (300 g après nettoyage)

3 oeufs bio

180 g de sucre

Le zeste râpé de 2 oranges non traitées

200 g de farine

100 g de beurre

100 g de poudre d’amande

1 sachet de levure chimique

Laver le fenouil et le couper en fines lamelles, à la mandoline.

Casser les oeufs dans un saladier avec le sucre et le zeste râpé, bien mélanger. Incorporer la farine, le beurre ramolli, la poudre d’amande et la levure.

Amalgamer tous les ingrédients en ajoutant le fenouil. Déposer la préparation dans un moule à tarte de 22 cm de diamètre, préalablement beurré.

Enfourner dans le four préchauffé à 170 °C pendant 45 à 50 mn. Laisser tiédir et démouler.

Dans la même famille des Apiacées, on peut aussi cueillir en altitude la cistre ou “fenouil des Alpes”, que l’on dénomme ainsi en raison de son apparence, de son goût d’anis et de céleri, et de son utilisation pour aromatiser soupes, légumes ou sauces. Sur les rochers et falaises de bord de mer pousse une autre variété, la criste marine ou “fenouil marin”, plante sauvage au goût proche de la carotte et du citron, consommée en condiment.