Une recette de Nadine Levy Redzepi extraite de son livre : "Savourer : le plaisir de cuisiner" (Editeur Marabout)

Gâteau de rêve danois © Ditte Isager

Pour 12 parts

Ingrédients

Pâte à gâteau

Farine complète 245 g

Poudre à lever 1,5 c. à c.

Sel de mer fin ½ c. à c.

Beurre salé 110 g, à température ambiante

Sucre 300 g

Gousse de vanille 1

Gros oeufs 2, à température ambiante

Crème épaisse 175 ml

Couverture :

Beurre salé 200 g

Lait entier 100 ml

Cassonade blonde 300 g

Sucre en poudre 200 g

Noix de coco râpée 200 g

Recette

1. Préparer la pâte à gâteau : préchauffer le four à 180 °C. Beurrer légèrement un moule de 23 x 23 cm.

2. Mélanger la farine, la poudre à lever et le sel dans un bol. Mettre le beurre et le sucre dans un saladier. Avec la pointe d’un petit couteau, fendre la gousse de vanille et gratter les graines au-dessus du saladier, en réservant la gousse pour un autre usage. Mélanger au batteur électrique à grande vitesse jusqu’à ce que le mélange blanchisse (3 à 4 minutes).

3. Ajouter les oeufs un par un en battant bien après chaque ajout jusqu’à ce que le mélange soit léger et mousseux. Avec le mixeur à vitesse réduite, ajouter le mélange sec en trois fois, en alternant avec la crème. Racler les bords du saladier si besoin et mixer jusqu’à ce que le mélange soit lisse.

4. Répartir l’appareil dans le moule. Faire cuire jusqu’à ce que le dessus soit doré et que le milieu semble presque pris quand on appuie délicatement le bout du doigt (environ 30 minutes).

5. Pendant la cuisson du gâteau, préparer la couverture : faire fondre le beurre dans une casserole de taille moyenne à feu moyen-vif. Ajouter le lait et porter à frémissement. Ajouter la cassonade et le sucre puis porter à ébullition en remuant souvent. Ajouter la noix de coco. Réduire le feu à moyen-doux et laisser frémir en mélangeant presque constamment, jusqu’à ce que le sucre soit dissous (environ 2 minutes).

Assurez-vous que la noix de coco que vous avez achetée n’est pas déjà sucrée, car la couverture de ce gâteau est déjà très sucrée.

6. Sortir le gâteau du four et piquer immédiatement la surface avec une brochette en bois en plusieurs endroits. Verser la couverture sur le dessus du gâteau, en utilisant le dos d’une cuillère pour l’étaler jusque dans les coins. Remettre au four et faire cuire jusqu’à ce que la couverture soit prise et ait un peu foncé (environ 15 minutes).

7. Poser le moule sur une grille et laisser refroidir complètement. Couper en carrés et servir.