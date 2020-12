Une recette de Beena Paradin, fondatrice de deux marques qui proposent des mélanges gourmands et veggie, pour faire sans effort de délicieux plats.

Gratin de chou fleur © Getty

Temps de préparation : 10 minutes | Temps de cuisson : 35 minutes | pour 4 personnes

1 gros chou-fleur

1 petit oignon

1 gousse d'ail

1 poireau

1/2 verre de lait

1 cc de Curry Madras Olivier Roellinger by Beena

10 branches de persil

2 cs de noisettes concassées

2 cs de parmesan râpé

1/2 cs de ghee Pascal Beillevaire selon Beendhi

Sel

Pelez et hachez l’oignon et l’ail. Otez les feuilles abîmées du poireau et détaillez-les en rondelles. Lavez-les.

Mettez l’eau à bouillir dans une casserole avec du sel.

Faites revenir l'oignon, l'ail et le poireau dans le ghee. Salez, Ajoutez 1/2 verre d'eau et cuisez 10 minutes à feu moyen.

Enlevez les feuilles du chou-fleur, détaillez-les en bouquets et lavez-les. Cuisez le chou-fleur pendant 5 minutes à l’eau bouillante.

Préchauffez le four à thermostat 7.

Mixez tout le contenu de la poêle avec le lait, le madras curry, le persil et du sel pour obtenir une sauce bien lisse. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Disposez le chou-fleur dans un plat à gratin, y versez la préparation et mélangez. Soupoudrez de noisettes et de parmesan. Faites cuire au four bien chaud une vingtaine de minutes.