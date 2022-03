Comment ne pas se laisser envahir par la guerre qui se joue sur le continent européen ? Que se passe-t-il lorsque nous passons des heures devant des chaînes d’information ? Quelle attitude adopter face aux médias ? Des conseils de spécialistes pour traverser la période.

Des bruits de tirs, l’évocation de morts ou de blessés, des images de réfugiés qui fuient leur pays dévasté, des mots comme "menace nucléaire", "risque de troisième guerre mondiale", de "récession" ou de "pénurie alimentaire " Comment faire baisser la pression et résister à la montée de l’angoisse et de la tristesse ?

Les psychiatres Christine Barois et Serge Tisseron, le professeur d’Université spécialiste des médias Pascal Lardellier, et le chroniqueur Eric Libiot, étaient les invités de l’émission d’Ali Rebeihi "Grand bien vous fasse". Ils ont donné leurs conseils pour tenir la bonne distance avec les événements en cours en Ukraine, à trois heures d’avion de Paris.

1 - Il est normal d’avoir peur

Ne pas rajouter de la culpabilité à la peur. La psychiatre Christine Barois rappelle "qu’il est normal d’avoir peur. Cette émotion humaine est adaptée à un danger réel qui existe non loin de chez nous".

Serge Tisseron estime qu’à la peur s’ajoute probablement du remord de ne pas avoir agi plus tôt face à la menace de Vladimir Poutine. Mais "il faut être capable de mieux rapporter notre angoisse avec notre passé : si on a été soi-même enfant de réfugié, si a connu récemment un décès… Faire la part entre angoisse du passée et du présent permet de comprendre ce qu’il se passe en nous."

2 - Reprendre le contrôle

Plutôt que de combattre la peur, Serge Tisseron suggère "de lui fixer un cap", une limite. Et peut-être imaginer que cette guerre va être aussi l’occasion de transformer en profondeur la société. "Devant la détresse, on va organiser des chaînes d’entraide. Comme nous voudrons être indépendants de la Russie, on va certainement devoir développer la pratique vertueuse comme le covoiturage…"

Pour Christine Barois, n’avoir pas de prise nous rend triste. Elle conseille de reprendre le pouvoir sur nos vies en calant nous-mêmes les rendez-vous avec l’information : le journal télévisé par exemple. "Il faut re-ritualiser nos rendez-vous avec l’information. On peut écouter de temps en temps le journal, ou lire la presse… " ajoute Pascal Lardellier. Il conseille même de retirer les alertes de son téléphone. Tandis qu’Eric Libiot reconnaît : "En ce moment, je regarde des émissions qui prennent du recul, des débats comme ceux de C politique : on y voit toutes les tendances, des pessimistes, des optimistes…"

3 - Comprendre le fonctionnement des médias

Dans les années 1990, les Guignols disaient "Vous regardez trop la télévision". Avec le développement des chaînes d’information, le phénomène s’est amplifié. Or, pour Serge Tisseron, "l’information en continu nous rend nus". On entend des bruits de tirs, de sirènes, on voit la souffrance humaine… Les éléments de contexte sont rares et on se sent démunis.

Pascal Lardellier explique : éPour capter l’économie de l’attention, ces chaînes font tout pour nous rendre addicts. Il faut prendre du recul !" Pour cela, Christine Barois conseille de couper parfois pour revivre des moments en famille.

4 - Ne pas s’enfermer dans une bulle

Faut-il pour autant couper tout contact avec l’actualité ? "Surtout pas !" estime Serge Tisseron : "Nous sommes entourés de personnes qui parlent de la guerre à la boulangerie, au travail. Couper serait contre-productif… Il faut même en parler entre adultes, on sera ensuite plus capables de répondre aux questions des enfants en ayant digéré l’information."

5 - Mettre en place les techniques anti-stress habituelles

Christine Barois opte pour la consommation d'oméga-3, pratique la cohérence cardiaque, le sport et la méditation. Serge Tisseron lit pour s’évader.

Mais on peut aussi agir : trier ses placards pour faire des dons de vêtements. Cela permet d’impliquer les enfants. Et, comme le suggère une auditrice, c'est le moment de se gorger "d’art visuel, d’art lyrique et de nature. Je vois des tas de belles images. Je vais dans les jardins publics, je regarde les fleurs pousser…"

