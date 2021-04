Deux recettes proposées par Manon Fleury

Pinces de homards © Radio France / Manon Fleury

Recette pour 400ml d’huile de homard

4 têtes de homard coupées en deux

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail écrasée

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

Des herbes aromatiques selon votre gré (sarriette, thym, romarin…)

400 ml d’huile de pépin de raisin

Faites revenir les têtes de homard avec de l’ail dans l’huile d’olive. Ajouter le concentré de tomates et les herbes aromatiques de votre choix. Ajouter de l’huile de pépin de raisin et laisser infuser une heure à feu très doux. Laisser reposer toute une nuit et filtrer.

Réaliser une mayonnaise

Pour ne pas louper votre mayonnaise sortez les ingrédients du réfrigérateur 1 heure avant de réaliser la recette. Si tous les ingrédients sont à température ambiante vous aurez moins de chance de louper votre mayonnaise.

Mettre dans un saladier le jaune d’œuf avec la moutarde et monter progressivement la mayonnaise à l’aide d’un fouet en ajoutant l’huile de pépin de raisin en filet. Si vous en avez sous la main vous pouvez très bien ajouter quelques gouttes d’huile de homard maison pour corser votre mayonnaise. Ajouter alors une cuillère à soupe de jus de citron et quelques gouttes d’eau qui vont servir à « alléger » votre mayonnaise et la détendre un peu (la rendre moins « compacte »).