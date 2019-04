Une recette de Chihiro Masui, écrivain culinaire et journaliste gastronomique

Inari-sushi © Getty

Pour 16 inari-sushi ou inarizushi

1 paquet de 16 « abura-agé pour inarizushi » ou « poches de soja frit pour inarizushi » (vendu dans les épiceries japonaises, coréennes et sur internet)

1 cuillerée à soupe de grains de sésame blanc (facultatif) 500g environ de riz vinaigré de sushi cuit et assaisonné

Formez 16 boulettes de riz de forme ovale.

Égouttez bien les poches de tofu frit sur du sopalin. Ouvrez une poche et farcissez-la d’une boulette. Repliez les bords afin de fermer la poche ou laissez-la ouverte en parsemant des grains de sésame sur le riz. Répétez l’opération pour chaque poche. Servez.

* une poche de tofu pour inarizushi correspond à une tranche de tofu frit, mijotée dans un mélange de sauce soja et de sucre, et coupée en deux. Elle s’ouvre un peu comme un pain pita mais l’opération est délicate car il faut décoller les deux côtés et le tofu, très fin, se déchire facilement. C’est la seule difficulté de la recette !

Pour faire les poches de tofu maison :

8 abura-agé (tofu détaillé en tranches puis frit, vendu au rayon surgelés des épiceries japonaises)

250 ml d’eau

4 cuillerées à soupe de sucre

3 cuillerées à soupe de sauce soja

Passez les abura-agé dans l’eau bouillante 1 minute pour les dégraisser. Dans une casserole, faites chauffer le mélange d’eau, sauce soja et sucre. Déposez-y les tofu bien à plat. Égouttez bien. Coupez les tofu en deux. Les poches de tofu faites maison s’ouvrent toutes seules.

Pour le riz :

2 verres à moutarde de riz japonais (riz rond)

2 verres à moutarde d’eau

Faites cuire le riz selon la méthode japonaise : Rincez-le dans une passoire sous l’eau du robinet. Égouttez. Mettez le riz et l’eau dans une cocotte en fonte. Couvrez et laissez reposer ainsi pendant 30 minutes. Faites chauffer la cocotte toujours couverte à feu maximal pendant 6 minutes. Continuez la cuisson à feu très doux pendant 12 minutes. Éteignez le feu et laissez le riz reposer pendant 5 minutes (ne soulevez jamais le couvercle pendant ce temps de repos, le riz absorbe ainsi la vapeur de la cuisson et finit sa cuisson).

Pour l’assaisonnement du riz :

2 cuillerées à soupe de vinaigre de riz

2 cuillerées à café de sucre

½ cuillerée à café de sel

Faites chauffer ce mélange pour faire fondre le sucre (20 secondes au micro-ondes). Réservez.

Transvasez le riz chaud dans un grand saladier. Versez dessus l’assaisonnement et mélangez avec une spatule mouillée, en soulevant et en retournant les grains de riz afin de ne pas les écraser.