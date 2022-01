A l'heure des distractions multiples de plus en plus d'enfants et d'adolescents s'engagent dans le scoutisme. Pourquoi ? Que trouvent-ils dans ces activités de groupe en plein air ? Que leur apprend le scoutisme ?

Pourquoi est-ce que les jeunes se tournent de plus en plus vers le scoutisme ? © Getty / sutiporn somnam

Ils ont expliqué pourquoi de plus en plus de jeunes rejoignent le scoutisme.

Qu'est-ce que le scoutisme ?

Contrairement à une idée reçue. Ce n'est pas une association paramilitaire. Le scoutisme prône les valeurs de respect, d'entraide, et de bienveillance… "C'est aussi une question de pédagogie" précise Marie Mullet-Abrassart : "Le scoutisme s'intéresse au collectif, à la relation éducative, à la vie dans la nature, et à la relation à l'autre."

Loin d'être monolithe, le mouvement scout comprend plusieurs branches. Il existe les laics, et les croyants… Marie Mullet-Abrassart : "C'est un mouvement mondial. En France la fédération française de scoutisme reconnait six associations : Les Scouts et Guides de France pour les catholiques et aussi les israélites, les protestants, les laïcs, les bouddhistes et les musulmans. Et en France, on a deux autres associations catholiques : les Scouts unitaires de France et les Guides et Scouts d'Europe. Mais ils ne sont pas reconnus par les mouvements mondiaux de scoutisme.

Louis Devaud : "Les Éclaireuses et Éclaireurs de France se caractérisent par leur adhésion à la laïcité."

D'où le mouvement scout vient-il ?

Christophe Carichon : "Le mot "scout", "éclaireur" en français viendrait lui-même du vieux français "aller en escoute" qui voulait dire "partir en éclaireur" justement. Puis, c'est revenu en France. Les Éclaireurs de France et les Éclaireurs unionistes de France ont préféré francisé le terme il y a une centaine d'années.

C'est un mouvement imaginé par Baden Powell au début du XXe siècle. Cet ancien officier militaire britannique assez atypique est un poète. Officier du renseignement il apprécie le théâtre, il aime chanter. Surtout il observe les jeunes dans la rue, l'industrialisation…

Et il se dit que ces adolescents ont besoin peut-être d'un idéal. À l'époque, celui qui fait rêver est celui de la chevalerie.

Il va commencer par un camp expérimental en 1907, au sud de l'Angleterre, dans le Dorset, avec 20 garçons. Il leur apprend à faire du feu et faire cuire leur nourriture, à chanter des chants indiens…

Le mouvement arrive en France en 1911 via de jeunes protestants. Ensuite viennent les Éclaireurs de France… Chez les catholiques, l'implantation est plus compliquée. L'église voit au départ d'un mauvais œil cette pratique venue d'un Anglais un peu panthéiste voyant Dieu dans la nature. Le mouvement scout sera véritablement installé après la première guerre mondiale."

De plus en plus de jeunes attirés

Oubliez le gamin tristoune en uniforme à la sortie de la messe. Aujourd'hui les jeunes scouts s'occupent d'environnement, de solidarité, et ça marche ! En 2018, ils étaient 125 000 adhérents contre 75.000 en 2012. Marie Mullet-Abrassart : "Pour les Scouts et Guides de France. On a 91 000 membres aujourd'hui, dont 64 000 jeunes, et 27 000 personnes engagées bénévolement auprès d'eux. On a progressé de plus de 30% en dix ans."

Construire des cabanes / Imgorthand

Le film Scout toujours n'en donne pas une bonne image, mais le scoutisme n'est pas un mouvement ringard, puisqu'il est constitué des jeunes d'aujourd'hui qui vivent pleinement dans la société. Il est très 2022 : on vit avec les réseaux sociaux, on s'occupe d'environnement : on a voté en Assemblée générale, une résolution pour avancer sur la conversion écologique et faire des camps zéro déchet. On a avancé sur le handicap..."

Des valeurs d'entraide et d'autonomie

C'est un mouvement ouvert à tous. L'article 1 des statuts des Scouts et Guides de France précise : "L'Association est ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance".

Simon, auditeur de France Inter explique : "Dans le scoutisme, j'apprécie le contact avec la nature. On nous apprend à être autonomes avec tout ce qui pourrait être dangereux comme le feu, ou les couteaux. On nous enseigne comment construire des cabanes avec les nœuds.

Mais le plus important : on nous montre comment à être en relation avec les autres et on nous fait pratiquer la notion de solidarité. Cela m'a appris par exemple à trouver les bons mots pour ne pas blesser mes amis…"

Salomé : "Je suis venue poussée par ma mère, mais j'avoue apprécier les notions de liberté. J'ai aussi appris à être moins timide, et à aller vers les autres."

Des amis et des rituels structurants

Adda Abdelli : "Salomé, tu ne le sais pas encore, mais tu vas vite le découvrir aux scouts, on se fait des amis que l'on garde à vie."

Gwenaelle Boulet : "Je suis très sensible au rituel. Chez les scouts, faire sa promesse (le moment où on peut faire le signe avec les doigts du scout) au coin du feu est quelque chose dont on se souvient tous. Cela nous fait entrer dans une communauté… Et le fait d'avoir des rituels, d'acquérir des compétences incarnées par des badges qu'on met sur nos chemises, et cette pédagogie basée entre autres sur les rituels m'a énormément structurée"

Marie Mullet-Abrassart : "À la différence des colonies de vacances, la spécificité des scouts est la pédagogie du temps long. On voit se construire la personnalité, le rapport à l'autre. Les jeunes apprennent à faire des concessions, des compromis. Quand ils ont 14 ans, ils doivent défendre leur projet…"

Christophe Carichon : "Les scouts, les guides, les louveteaux et jeannettes se rencontrent toute l'année le samedi dans un local qu'ils aménagent. Ils forment une autre famille, la famille heureuse au fond des bois !"

Patrice Huerre : "Les enfants et les adolescents ont besoin pour se construire de relations médiatisées par des adultes en qui ils ont confiance et de pouvoir expérimenter toute forme d'aventure qui leur procure l'idée que le monde est à découvrir, et stimule la curiosité et l'envie de grandir."

