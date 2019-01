Une recette d'Alexia Falcone, Cheffe du restaurant Pomze

Joue de veau au cidre du Pays de Caux © Falcone / Dayan

Ingrédients pour 4 personnes

4 grosses joues de veau

2 cuillères à soupe d’huile de pépins de raisin

2 carottes pelées et hachées

1 oignon haché

1 branche de cèleri haché

1 gousse d’ail

1 litre de cidre Lemercier – Cidre fermier Pays de Caux -

Sel, poivre

réchauffer le four à 180 °

Assaisonner les joues de veau et les faire revenir dans un sautoir allant au four jusqu’à coloration

Réserver les joues séparément

Dans le sautoir ajouter les légumes et les faire revenir dix minutes. Déglacer au cidre. Remettre les joues, couvrir et cuire au four pendant plus ou moins trois heures (la viande doit être fondante).

Sortir la viande, filtrer le jus de cuisson et le faire réduire doucement au coin du feu jusqu’à obtenir une sauce bien nappante.

Ajuster l’assaisonnement et ajouter une noisette de beurre froid.

Replonger les joues et les laquer avec cette sauce

Servir avec des légumes

