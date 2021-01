La recette de cette boisson africaine traditionnelle par Alcidia Vulbeau

Jus de gingembre © Alcidia vulbeau

Ingrédients

150 g de gingembre

1 l d'eau

50 à 100 g de sucre selon les goûts

Le jus d'un citron vert

Quelques feuilles de menthe

Epluchez et hachez grossièrement le gingembre. Mixez avec 25 cl d'eau et laisser macérer quelques heures avec le sucre et le jus de citron. Ajoutez le reste de l'eau, filtrez.

Servir bien frais avec quelques feuilles de menthe ou de basilic thai.