Placez la farine, le sucre, la levure et le zeste de citron dans votre robot équipé du crochet qui pétrit. Mixez à vitesse lente pendant 1 minute environ.

Ajoutez les œufs un à un, et l’eau tout en continuant à mixer doucement. Accélérez la vitesse pendant 3 minutes environ le temps qu’une boule de pâte se forme. Ajoutez le sel puis les petits cubes de beurre un à un, tout en continuant à mixer encore durant 10 minutes, en incorporant de la farine afin que votre pâte se détache bien des bords du bol du robot. (N’hésitez pas non plus à utiliser une spatule pour détacher la pâte des bords du bol au début.)