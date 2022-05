Une recette proposée par Ranwa Stephan, créatrice des "Délices de l'Ogresse", une conserverie artisanale située à la Courneuve et extraite du livre Récits-Recettes

Pignons de pin © 4kodiak

Une recette de Samira

Pour 6 personnes

Ingrédients

500 g de pignons de pin d’Alep

300 g de farine

250 g de sucre (ou plus selon le goût)

2,5 l d'eau

2 cuillère à soupe d'eau de fleur d’oranger (ou d'eau de rose ou de géranium)

Préparation

1/ Mixer les pignons de pin dans le robot jusqu’à obtenir une poudre un peu pâteuse. Rajouter l'eau à la poudre de pignons et la laisser tremper une nuit.

2/ Le lendemain, filtrer à l'aide d'un chinois pour en extraire seulement le jus. Il peut être nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois pour débarrasser l'eau de toutes les impuretés. Puis ajouter de la farine progressivement en fouettant vigoureusement. L'utilisation d'un mixeur plongeant ou d'un fouet électrique peut aider à éviter les grumeaux.

3/ Mettre à bouillir le mélange dans une casserole à feu doux jusqu'à épaississement de la crème. Puis ajouter le sucre et l'eau de fleur d’oranger pour parfumer. Et on dispose ça dans des petits ramequins pour toute la famille. Ensuite on décore. J'adorais faire ça avec ma maman. On décore avec les amandes écrasées, des petits bonbons…

Note du chef

L'assida est un dessert typiquement tunisien. Il est préparé au moment des naissances et notamment pour célébrer le Mouled, le jour de la naissance du prophète Mohammed. Pour développer le parfum des pignons, vous pouvez les torréfier quelques minutes dans une poêle ou dans un four chaud sans les faire griller. Certains rajoutent au-dessus de l'assida une sorte de crème pâtissière à base d'oeufs, de sucre, de maïzena et de lait. Pour la décoration, faîtes confiance à votre imagination, tout est permis ! Tous les fruits secs (ou autre) en poudre, concassés ou en morceaux s'y prêtent (amande, pistache, noisette, noix, etc..), et surtout tous les dessins. L'assida au pignon est la plus réputée mais elle existe aussi déclinée avec les autres fruits secs.